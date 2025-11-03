Berošu je danas prvi dan na poslu: Evo na koje radno mjesto je došao

"Odabrani kandidat u natječajnom postupku za radno mjesto neurokirurga obavio je propisani hodogram aktivnosti prije formalnog zaposlenja. Prema potpisanom Ugovoru o radu, započinje s radom 3. studenog 2025. na Zavodu za spinalnu kirurgiju, na poziciji liječnika specijalista", poručili su iz KBC-a Sestre milosrdnice na upit Dnevnika Nove TV.