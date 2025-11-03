Oglas

SMIJENJENI MINISTAR

Berošu je danas prvi dan na poslu: Evo na koje radno mjesto je došao

author
N1 Info
|
03. stu. 2025. 15:23
29.01.2020., Zagreb - Kandidat za novog ministar zdravstva Vili Beros dosao je u Povjerenstvo za sukoba interesa ispuniti imovinsku karticu.rPhoto: Patrik Macek/PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL

Vili Beroš je iz KBC-a Sestre milosrdnice otišao u Ministarstvo zdravstva, a u bolnicu se vratio sedam godina kasnije.

Oglas

Vili Beroš, nekadašnji ministar zdravstva, od ponedjeljka je zaposlenik KBC-a Sestre milosrdnice.

"Odabrani kandidat u natječajnom postupku za radno mjesto neurokirurga obavio je propisani hodogram aktivnosti prije formalnog zaposlenja. Prema potpisanom Ugovoru o radu, započinje s radom 3. studenog 2025. na Zavodu za spinalnu kirurgiju, na poziciji liječnika specijalista", poručili su iz KBC-a Sestre milosrdnice na upit Dnevnika Nove TV.

Beroš, protiv kojeg je podignuta optužnica u korupcijskoj aferi mikroskopi zbog sumnje da je primio mito od 75 tisuća eura, vratio se u KBC Sestre milosrdnice, gdje je radio prije nego što je postao ministar.

Natječaj je raspisan 30. srpnja, a završen je 14. kolovoza. Izbor kandidata je kasnio jer bolnica dugo nije uspijevala osnovati povjerenstvo koje bi donijelo odluku.

Teme
Vili Beroš

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ