Berošu je danas prvi dan na poslu: Evo na koje radno mjesto je došao

Vili Beroš je iz KBC-a Sestre milosrdnice otišao u Ministarstvo zdravstva, a u bolnicu se vratio sedam godina kasnije.
Vili Beroš, nekadašnji ministar zdravstva, od ponedjeljka je zaposlenik KBC-a Sestre milosrdnice.
"Odabrani kandidat u natječajnom postupku za radno mjesto neurokirurga obavio je propisani hodogram aktivnosti prije formalnog zaposlenja. Prema potpisanom Ugovoru o radu, započinje s radom 3. studenog 2025. na Zavodu za spinalnu kirurgiju, na poziciji liječnika specijalista", poručili su iz KBC-a Sestre milosrdnice na upit Dnevnika Nove TV.
Beroš, protiv kojeg je podignuta optužnica u korupcijskoj aferi mikroskopi zbog sumnje da je primio mito od 75 tisuća eura, vratio se u KBC Sestre milosrdnice, gdje je radio prije nego što je postao ministar.
Natječaj je raspisan 30. srpnja, a završen je 14. kolovoza. Izbor kandidata je kasnio jer bolnica dugo nije uspijevala osnovati povjerenstvo koje bi donijelo odluku.
