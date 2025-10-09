aktivirao 6+6
Kekin o povratku Beroša u KBC Sestre Milosrdnice: Da je htio, mogao se vratiti nakon 15 dana
N1 Hrvatska
|
09. lis. 2025. 17:23
|
0komentara
Zastupnica Možemo Ivana Kekin i predsjednica Odbora za zdravstvo gostovala je u N1 Studiju uživo. S našom Natašom Božić Šarić razgovarala je o povratku bivšeg ministra Vilija Beroša u KBC Sestre Milosrdnice i stanju u zdravstvu
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas