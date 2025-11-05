Oglas

6. i 18.11.

Besplatan vlak za sve koji idu u Vukovar

N1 Info
05. stu. 2025. 10:55
27.02.2025., Zeljeznicki kolodvor Sesvete, Sesvete, Zagreb - Zeljeznicki kolodvor Sesvete. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL
Goran Stanzl/PIXSELL

U povodu posljednjeg ispraćaja vukovarskog branitelja Jean-Michela Nicoliera te Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i žrtvu Vukovara i Škabrnje, HŽ Putnički prijevoz omogućit će svim građanima besplatan prijevoz vlakom do Vukovara i natrag.

"U povodu posljednjeg ispraćaja vukovarskog branitelja Jean-Michela Nicoliera 6. studenoga 2025. te Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje 18. studenoga, HŽ Putnički prijevoz omogućit će građanima besplatan prijevoz vlakom od svih kolodvora i stajališta u RH do kolodvora Vukovar i obrnuto", napisali su iz HŽ-a.

Jean-Michel Nicolier Vukovar hrvatske željeznice

