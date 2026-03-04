Bivši gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić pušten iz istražnog zatvora

Bivši gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić, kojeg Uskok uz još trojicu okrivljenika tereti za više koruptivnih kaznenih djela, u srijedu je, oko 12,30 sati, pušten iz osječkog pritvora, u kojem se nalazio od 13. veljače.
Grgiću je ukinut istražni zatvor nakon što su u istrazi ispitani svi svjedoci i nakon što je u utorak podnio ostavku na dužnost gradonačelnika Nove Gradiške, čime su prestali uvjeti za njegovo zadržavanje u pritvoru.
Po izlasku iz osječkog zatvora Grgić je izjavio novinarima kako, u vezi onoga što mu se stavlja na teret, može reći da "grad nije ništa oštećen, a čak će i profitirati".
"Podnio sam ostavku i ostavljam grad u odličnom izdanju, s velikim projektima, bezuvjetnim mišljenjima državne revizije, vezano uz financijsko poslovanje", kazao je Grgić dodavši kako nastavlja s pripremanjem svoje obrane.
Grgić i još trojica osumnjičenika uhićeni su 12. veljače u akciji koju je Uskok proveo na području Nove Gradiške, Slavonskog Broda i Zagreba prema više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela.
Uskok je tada izvijestio da je, na temelju policijske kaznene prijave, pokrenuo istragu protiv Grgića kojeg sumnjiči da je od poduzetnika tražio novac, udio u dobiti i financiranje njegove političke kampanje za lokalne izbore.
Tužiteljstvo i policija su, ne navodeći identitete, izvijestili da Grgića, 48-godišnjaka, 36-godišnjaka i 66-godišnjaka sumnjiče za trgovanje utjecajem, zlouporabu položaja i ovlasti, primanje mita, poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti, davanje mita i davanje mita za trgovanje utjecajem.
Vinko Grgić ostavku je prvi put podnio 2020. kada je priveden u kraju afere Janaf i pobijedio na budućim lokalnim izborima. Nije poznato hoće li se ponovo kandidirati na izvanrednim izborima za dužnost gradonačelnika Nove Gradiške na kojoj je proveo 10 godina.
