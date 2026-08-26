Smrad i opasnost
Bizarni prizori iz Dalmacije: Prolaz prema moru blokiran, obalu i more zatrpali trulim smokvama
Neobični prizori na području Padrele u Bibinjama izazvali su negodovanje mještana i zabrinutost zbog mogućeg uzurpiranja pomorskog dobra.
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Uredništvu portala Morski.hr obratio se čitatelj koji tvrdi da je dio javne obale i mola zapriječen improviziranim preprekama, dok se istodobno uz obalu i u moru gomila otpad.
Prema njegovim navodima, na prolazima su postavljeni velika plastična bova i kamenje, čime se kupačima i pješacima otežava prolazak. Čitatelj smatra da se na taj način pokušava ograničiti pristup prostoru koji je prema zakonu javno pomorsko dobro.
No, problem tu ne završava. Na istoj lokaciji, tvrdi, redovito se odlažu trule smokve koje završavaju na obali, ali i izravno u moru.
Trule smokve u moru privlače kukce i šire neugodan miris
"Na istom mjestu namjerno se gomilaju trule smokve koje se bacaju izravno u more i po obali. To uzrokuje neugodan miris, zagađuje more, onečišćuje plažu i privlači opasne kukce", navodi čitatelj u prijavi.
Upozorava da takvo stanje, prema njegovu mišljenju, predstavlja potencijalni rizik za prolaznike i kupače, posebno djecu koja borave na tom području.
Od nadležnih općinskih službi stoga traži hitnu reakciju i izlazak na teren. Među zahtjevima su uklanjanje prepreka s mola, omogućavanje slobodnog prolaza te sprječavanje daljnjeg odlaganja otpada i voća u more.
Podnositelj prijave pritom podsjeća da komunalno redarstvo Općine Bibinje, prema važećim propisima, treba postupati i po dojavama građana, uključujući anonimne prijave.
Hoće li nadležne službe izaći na teren i utvrditi što se točno događa na području Padrele, zasad nije poznato, piše Morski.hr.
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