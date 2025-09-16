Prijeti još jedno poskupljenje: "Manje ljudi će ih koristiti, nastat će problemi"

"Nijedno poskupljenje nije dobro. U svakom slučaju trebalo bi koristiti zimske gume, one se kod nas i ne koriste u mjeri u kojoj bi trebalo i zbog vremenskih prilika i svega ostalog. No, ako će cijene rasti sve će manje ljudi koristiti zimske gume i tu se onda možemo suočiti s problemima u onih nekoliko dana kada imamo snježne oborine da ćemo imati probleme na cestama", rekao je Miljenko Gočin iz Sindikata hrvatskog vozača.