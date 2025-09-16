Prijeti još jedno poskupljenje: "Manje ljudi će ih koristiti, nastat će problemi"

Zbog novih zakona EU-a, ali i geopolitičke situacije moglo bi doći do još jednog poskupljenja.
Kaučuk, dobavni lanci, geopolitčka situacija - sve bi to moglo kumovati poskupljenju zimskih guma. Uz to, ekologija, odnosno zakoni Europske unije također bi mogli biti glavni igrač poskupljenja.
Prošle godine zimske gume poskupjele su za šest posto. "Brinem naravno, mijenjam gume svake godine, što se mora, mora se. Puno bitnijih ostalih stvari koje ne bi trebale poskupljivati, poskupljuju, pa eto, ako se narod pomiri bit će skuplje, ako ne možda se i spusti cijena", komentirao je Ivan iz Zagreba za Dnevnik.hr.
"Nijedno poskupljenje nije dobro. U svakom slučaju trebalo bi koristiti zimske gume, one se kod nas i ne koriste u mjeri u kojoj bi trebalo i zbog vremenskih prilika i svega ostalog. No, ako će cijene rasti sve će manje ljudi koristiti zimske gume i tu se onda možemo suočiti s problemima u onih nekoliko dana kada imamo snježne oborine da ćemo imati probleme na cestama", rekao je Miljenko Gočin iz Sindikata hrvatskog vozača.
