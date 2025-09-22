Boban oštro o Paunoviću: Neznanjem i neradom Makarska dovedena u čudnu situaciju

Udruga za održivi razvoj Osejava u nedjelju je pozdravila najavu župana Bobana da u ponedjeljak s dnevnog reda Županijske skupštine bude povučena točka o prodaji dijela državne šume na Osejavi. Udruga tvrdi kako je to tek privremeno zaustavljanje štetne odluke do koje nikada nije smjelo ni doći, te kako je to "što se sada događa rezultat dugogodišnjih loših političkih odluka, pogodovanja i propusta i SDP-a i HDZ-a". Napomenuli su i kako SDP organizira prosvjed protiv odluka koje je sam donio i provodio.