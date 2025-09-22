Boban oštro o Paunoviću: Neznanjem i neradom Makarska dovedena u čudnu situaciju

Skupština Splitsko-dalmatinske županije u ponedjeljak je na prijedlog župana Blaženka Bobana, s dnevnog reda povukla točku o prodaji državne parceli kod sportskog centra u Makarskoj, čemu se prošli tjedan usprotivio gradonačelnik Makarske Zoran Paunović, tražeći da se parcela daruje gradu.
Oglas
Riječ je o državnoj parceli na dijelu poluotoka Osejava, uz makarski Gradski sportski centar, a kojom upravljaju Hrvatske šume.
"Povlačimo ovu točku s dnevnog reda da bismo razgovarali s građanima Makarske i objasnili im o čemu se rad, još jednom preispitali cijeli predmet te donijeli odluku u korist građana", istaknuo je župan Boban.
Boban: Gradonačelnik Paunović doveo Makarane i investitora u čudnu situaciju
Kritizirao je gradonačelnika Makarske Zorana Paunovića (SDP) rekavši kako je on "svojim neznanjem i neradom" doveo građane Makarske, investitora i cijelu županiju u "čudnu situaciju."
Grad Makarska, podsjetio je župan Boban, 21. prosinca 2023. godine donio je izmjene i dopune Prostornog plana po kojima je tu parcelu zemljišta na predjelu Osejava, Grad Makarska zadržao kao zonu T1, što znači isključiva namjena za izgradnju hotela.
Ponovio je da po zakonu, Splitsko-dalmatinska županije ne može darivati zemljište gradu Makarskoj, što u svojim izjavama sada traži makarski gradonačelnik Paunović, a koji je to bio i u proteklom mandatu.
Podsjetio je i kako je Grad Makarska 23. svibnja 2024. izdao lokacijsku dozvolu te je nakon toga, 4. studenog 2024. Grad Makarska izdao i lokacijsku informaciju za tu parcelu, kojom se potvrđuje ugostiteljsko-turistička namjena te čestice zemljišta.
"Iako je Grad Makarska i formalno donosio spomenute odluke, na zamolbu grupe građana Makarske još jednom će se preispitati cijeli predmet," istaknuo je Boban.
Udruga za održivi razvoj Osejava u nedjelju je pozdravila najavu župana Bobana da u ponedjeljak s dnevnog reda Županijske skupštine bude povučena točka o prodaji dijela državne šume na Osejavi. Udruga tvrdi kako je to tek privremeno zaustavljanje štetne odluke do koje nikada nije smjelo ni doći, te kako je to "što se sada događa rezultat dugogodišnjih loših političkih odluka, pogodovanja i propusta i SDP-a i HDZ-a". Napomenuli su i kako SDP organizira prosvjed protiv odluka koje je sam donio i provodio.
U materijalu za današnju sjednicu županijske Skupštine koji se odnosi na povučenu točku dnevnog reda o parceli državnog zemljišta u Makarskoj, navodi se kako je riječ o 1135 četvornih metara površine šume. Također se navodi kako će ta parcela biti prodana javnim natječajem, to jest dražbom, te da je početna cijena 588 tisuća eura.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas