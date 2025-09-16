Borba oko parcele za sportski centar: Boban je želi prodati, Paunović: "Privatni interesi su štetni za grad"

Ministar prostornog uređenja , graditeljstva i državne imovine Branko Bačić i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban izjavili su u utorak da će za problem vezan uz parcelu uz Gradski sportski centar u Makarskoj "tražiti rješenje u interesu građana sukladno zakonu".
Parcela za Gradski sportski centar se prodaje?
Makarski gradonačelnik Zoran Paunović upozorio je danas na štetnost točke dnevnog reda Skupštine Splitsko-dalmatinske županije, koja predviđa prodaju državne parcele uz Gradski sportski centar najboljem ponuđaču, i zatražio da se taj prostor ustupi Makarskoj.
Riječ je o prostoru na samom ulazu u park šumu Osejava, od iznimne strateške i prostorne važnosti za grad.
Više puta tražio sastanak s Bobanom
Gradonačelnik je naglasio da je ispred Grada Makarske u proteklih godinu dana više puta tražio sastanak sa županom i predstavnicima županijskih tijela na ovu temu, ali bez uspjeha.
„Napravili smo sve potrebne zakonske radnje i ostvarili preduvjete da se omogući prijenos vlasništva parcele na Osejavi u korist Grada, kako bismo ondje uredili sportsko-rekreacijski park kao proširenje GSC-a i stavili u upotrebu taj vrijedan prostor.
Stavljanjem parcele na javnu dražbu umjesto ustupanja prostora Gradu, otvaraju se vrata privatnim interesima koji mogu trajno naštetiti Makarskoj“, kazao je Paunović.
Boban je istaknuo kako je taj prostor u turističkoj i gospodarskoj zoni Makarske, a zakon je precizno odredio da se sve što je u takvoj zoni "ne može darovati nego prodati lokalnoj zajednici".
"Bio bih najsretniji da zakonskim aktom mogu tu česticu dati lokalnoj zajednici, ali zbog zakonskih okvira to ne mogu učiniti", rekao je Boban novinarima.
Po njegovu tumačenju, u slučajevima kao što je ovaj u Makarskoj mora se ići na javnu dražbu jer je više zainteresiranih za parcelu.
Zašto parcelu ne može dobiti Grad?
"Grad Makarska ne može dobiti tu parcelu jer je u gospodarskoj, odnosno komercijalnoj zoni, on mora tu zemlju kupiti, a prilika je da to učini kroz javnu dražbu", kazao je Boban.
Bačić je podsjetio da je država omogućila Splitsko-dalmatinskoj županiji upravljanje tim zemljištem, a zakonom je propisano da jedinice lokalne jedinice samouprave, to jest Grad Makarska i Gradsko vijeće, definiraju prostor.
"Pričekat ćemo i vidjeti kako će se stvari odvijati. Riješit ćemo to u interesu građana Makarske i Splitsko-dalmatinske županije", poručio je Bačić.
