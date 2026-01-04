Božićna čarolija i Advent u Zagrebu se bliže kraju: "Bilo je posla i bilo je dinamično"

Većina adventskih lokacija u Zagrebu otvorena je još samo nekoliko dana do 7. siječnja. Blagdanska atmosfera može se doživjeti na Zrinjevcu, u Ledenom parku na Tomislavcu, na Fuliranju te na Trgu bana Jelačića - u samoj završnici Adventa u Zagrebu.
Božićna čarolija i blještavilo Adventa polako se bliži kraju za ovu godinu. Još nekoliko dana Zagrepčani, ali i turisti mogu uživati u gastronomskoj i zabavnoj ponudi. Adventska ponuda bit će otvorena do srijede, 7. siječnja.
"Bilo je fino, lijepo se radilo, bilo je posla i bilo je dinamično u svakom slučaju. Žao mi je što se bliži kraju. Ovo je dosadna kolotečina kad radiš unutra, ali navikneš se i onda je sad kraj, sa svim ovim ljudima, teško ti padne, iskren je ugostitelj Emanuel.
"Više je bilo stranaca, gužve je bilo vjerojatno više na drugim kućicama jer su imali i hranu, a kod mene je samo piće. Nova godina je gorila, tako da bilo je dobro za jedan Advent, istaknuo je ugostitelj Mate za HRT.
Žal za blagdanskom atmosferom, čini se, neće dugo trajati.
"Svemu jednom mora doć kraj jer onda ne bi znali kako je to kad ponovo dođe, tako da mislim, bilo je lijepo, ali veselit ćemo se i sljedeće godine i veselimo se i toplijem vremenu i ljetu, a onda opet, palit će se lampice i sljedeće godine, neki su od komentara građana.
Manja gužva privukla turiste
Kraj je Adventa, no upravo manja gužva privukla je turiste u Zagreb.
"Sviđa mi se činjenica što nema gužve, da budem iskrena. Daje autentičnu atmosferu Zagreba i mislim da je to najljepša stvar koju možete doživjeti. Možete razgovarati i s lokalnim ljudima i sjajna je atmosfera, rekla je Andrada iz Rumunjske.
"Grad je prekrasan, ovdje sam sa svojom obitelji i zadovoljni smo. Osjećamo se dobrodošli i ljudi su ljubazni, istaknuo je Montfort iz Burundija.
I dok se lampice polako gase, Zagreb se oprašta od još jednog Adventa – bogat doživljajima, susretima i uspomenama koje će grijati sve do iduće blagdanske sezone
