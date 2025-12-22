Oglas

Program Adventa u Imotskom postao hit na društvenim mrežama

N1 Info
22. pro. 2025. 08:22
Advent u Imotskom
Pod Biokovom

U moru adventskih programa, kućica i koncerata koji se ovih dana natječu za pažnju građana, jedan jednostavan i duhovit plakat iz Imotskog privukao je više pozornosti nego mnogi raskošniji sadržaji. Na plakatu, uz službeni naslov “Advent u Imotskom”, za svaki dan programa stoji ista poruka – “nema ništa”.

Iako je na prvu izazvao smijeh, plakat je vrlo brzo otvorio i širu raspravu među građanima. Dok jedni kroz humor iščitavaju nezadovoljstvo skromnim adventskim sadržajem, drugi u svemu vide posve drukčiju poruku. Prema tom tumačenju, duh Božića ne mjeri se brojem koncerata, kućica i zabavnih programa, nego upravo suprotno – skromnošću, mirom i zajedništvom, piše Podbiokovom.com.

Dio građana smatra kako bi Imotski zaslužio bogatiju adventsku ponudu, dok drugi podsjećaju da advent nije festival, nego vrijeme pripreme, tišine i obitelji. U tom kontekstu, plakat koji poručuje da “nema ništa” nekima je čak simpatičan podsjetnik da nije sve u spektaklu i programu.

Jedno je sigurno – Imoćani su još jednom pokazali da im ne nedostaje duha, ali ni sposobnosti da ozbiljne teme zapakiraju u šalu. Kada već nedostaje programa - tu je imoćanski pristup!

