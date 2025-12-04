Oglas

policajac u životnoj opasnosti

Božinović o napadu u Splitu: "Objave na mrežama mogu biti okidač psihički labilnim ljudima"

author author
N1 Info , Hina
|
04. pro. 2025. 10:18
Davor Božinović
N1

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazao je u četvrtak da je splitski policajac sinoć izboden na dužnosti, pred kraj smjene, te da se liječnici bore za njegov život.

Oglas

"U ovome trenutku možemo se samo nadati najboljem i biti u mislima i molitvama s njime i njegovom obitelji", rekao je Božinović nakon sjednice Vlade.

Ministar je kazao da je jutros izviješten te da je i sam primijetio kako na društvenim mrežama ponovno ima senzacionalizma, kleveta pa čak i zluradosti.

"Pozvao bih na pristojno i uviđavno ponašanje jer moramo biti svjesni da su napisi na društvenim mrežama možda nekome zabava, a drugome, pogotovo ako je psihički labilnija osoba, može biti okidač za neko kasnije protupravno ponašanje. Molim da u ovom trenutku pokažemo obzir i odgovornost", kazao je.

Božinović je izvijestio da je splitski policajac izboden dok je obavljao svoju dužnost pred kraj smjene te da je osoba koja se dovodi u vezu s ovim događajem pod nadzorom policije. "Policija će utvrditi sve okolnosti. U ovome trenutku ne vidim motiv izvan ukupnog statusa osobe koja je to počinila", dodao je.

Napad je na sjednici Vlade u četvrtak najoštrije osudio i premijer Andrej Plenković.

Splitska policije je ranije izvijestila da je uhitila hrvatskog državljanina kojeg dovode u vezu s napadom na policajca koji se dogodio u srijedu oko 22,45 sati na splitskim Bilicama. Prema pisanju medija, napad je počinio 18-godišnji hrvatski državljanin koji ima psihičke probleme te da je policajac bio slučajna žrtva.

U KBC-u Split doznaje se da je pacijent primljen u bolnicu oko 23,15 sati s višestrukim ubodnim ranama i teškim ozljedama više organskih sustava. "Učinjena je opsežna medicinska obrada. Nad pacijentom se i dalje provode mjere intenzivnog liječenja. U životnoj je opasnosti", kazala je Kristina Bitanga, glasnogovornica bolnice.

Policija je još sinoć počela kriminalističko istraživanje te je tragala za počiniteljem. O svemu su obavijestili nadležno državno odvjetništvo, dok je na mjestu zločina obavljen očevid kojim je rukovodila zamjenica Županijskog državnog odvjetnika​.

Teme
Davor Božinović Društvene mreže Mentalno zdravlje Uhićeni napadač napad policija split

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ