Božinović o napadu u Splitu: "Objave na mrežama mogu biti okidač psihički labilnim ljudima"

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazao je u četvrtak da je splitski policajac sinoć izboden na dužnosti, pred kraj smjene, te da se liječnici bore za njegov život.
"U ovome trenutku možemo se samo nadati najboljem i biti u mislima i molitvama s njime i njegovom obitelji", rekao je Božinović nakon sjednice Vlade.
Ministar je kazao da je jutros izviješten te da je i sam primijetio kako na društvenim mrežama ponovno ima senzacionalizma, kleveta pa čak i zluradosti.
"Pozvao bih na pristojno i uviđavno ponašanje jer moramo biti svjesni da su napisi na društvenim mrežama možda nekome zabava, a drugome, pogotovo ako je psihički labilnija osoba, može biti okidač za neko kasnije protupravno ponašanje. Molim da u ovom trenutku pokažemo obzir i odgovornost", kazao je.
Božinović je izvijestio da je splitski policajac izboden dok je obavljao svoju dužnost pred kraj smjene te da je osoba koja se dovodi u vezu s ovim događajem pod nadzorom policije. "Policija će utvrditi sve okolnosti. U ovome trenutku ne vidim motiv izvan ukupnog statusa osobe koja je to počinila", dodao je.
Napad je na sjednici Vlade u četvrtak najoštrije osudio i premijer Andrej Plenković.
Splitska policije je ranije izvijestila da je uhitila hrvatskog državljanina kojeg dovode u vezu s napadom na policajca koji se dogodio u srijedu oko 22,45 sati na splitskim Bilicama. Prema pisanju medija, napad je počinio 18-godišnji hrvatski državljanin koji ima psihičke probleme te da je policajac bio slučajna žrtva.
U KBC-u Split doznaje se da je pacijent primljen u bolnicu oko 23,15 sati s višestrukim ubodnim ranama i teškim ozljedama više organskih sustava. "Učinjena je opsežna medicinska obrada. Nad pacijentom se i dalje provode mjere intenzivnog liječenja. U životnoj je opasnosti", kazala je Kristina Bitanga, glasnogovornica bolnice.
Policija je još sinoć počela kriminalističko istraživanje te je tragala za počiniteljem. O svemu su obavijestili nadležno državno odvjetništvo, dok je na mjestu zločina obavljen očevid kojim je rukovodila zamjenica Županijskog državnog odvjetnika.
