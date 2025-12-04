Božinović o napadu u Splitu: "Objave na mrežama mogu biti okidač psihički labilnim ljudima"

Božinović je izvijestio da je splitski policajac izboden dok je obavljao svoju dužnost pred kraj smjene te da je osoba koja se dovodi u vezu s ovim događajem pod nadzorom policije. "Policija će utvrditi sve okolnosti. U ovome trenutku ne vidim motiv izvan ukupnog statusa osobe koja je to počinila", dodao je.