Orešković: Od Thompsona do zadnjeg crnokošuljaša, sva ta rulja pušta HDZ-u da krade

Nakon što su ratni veterani prosvjedima omeli otvorenje festivala "Nosi se" u Benkovcu, a danas je koordinacija braniteljskih udruga iz Domovinskog rata Grada Šibenika i Šibensko-kninske županije održala konferenciju za novinare na temu financiranja Festivala alternative i ljevice Šibenik (FALIŠ), saborska zastupnica Dalija Orešković na Facebooku se osvrnula na "širenje ustašluka u javnom prostoru."
"Iza ustašluka koji se kao kuga počeo širiti javnim prostorom stala je HDZ-ova vlast putem institucija i pojedinaca u sustavu koje HDZ kontrolira. Od dijela akademske zajednice, pravosuđa, MUP-a, Vijeća za elektroničke medije, "za dom spremni" je pušten s lanca, uz legitimitet koji mu je dao HDZ-ov režim", napisala je Dalija Orešković.
"Ne znamo što je stav cijele braniteljske populacije, možemo samo pretpostaviti ili se makar nadati da postoje i oni branitelji koji prepoznaju udar na vlastitu državu. Ne znam jesu li ju spremni ponovno braniti, za početak riječima ili makar kao birači, ili će pustiti da bude pregažena šutnjom."
"U korist iste one korupcije koja je nakon rata proždirala tvornice i sve do danas ubire svoj dio od svakog posla i svake transakcije. Od Thompsona do zadnjeg crnokošuljaša, sva ta rulja koja se sada osilila i hara, pušta HDZ-u da od države ukrade koliko god želi. I prije su im to dopuštali. Podršku svaki put naplate", dodala je.
"Ruka ruku mije, a vrana vrani oči ne kopa. Vrijeme je da se s tim obračunamo jednom za svagda, prije nego što Hrvatska padne u stanje od kojeg više nema oporavka", poručila je Orešković.
