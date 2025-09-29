Oglas

"SIGURNOST KOJA TRAJE"

Božinović i Milina čestitali Dan policije

29. ruj. 2025. 07:31
BOŽINOVIĆ I MILINA
Robert Anic / Pixsell

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i glavni ravnatelj policije Nikola Milina uputili su u povodu Dana policije i blagdana svetog Mihovila čestitku u kojoj ističu da hrvatska policija danas znači povjerenje i zaštitu od suvremenih sigurnosnih rizika.

"Ove godine obilježavamo 35 godina hrvatske policije, zahvaljujući vama – policijskim službenicama i službenicima – koji dajete svoj obol još od borbe za samostalnost i neovisnost naše Domovine pa do sigurne, demokratske i moderne europske države u kojoj danas imamo blagodat živjeti.

To je sigurnost koja traje. Hrvatska policija danas znači povjerenje i zaštitu od suvremenih sigurnosnih rizika. Takvo društvo ne bi bilo moguće bez vašeg predanog i kontinuiranog truda i zalaganja", navode u čestitci.

Pripadnicima policije poručuju da nastave čuvati tradicionalne vrijednosti utemeljene na zakonu i pravičnosti, na ponos onima koji su postavili temelje slobodi koju uživamo danas.

"I dalje s ponosom nosite policijsku odoru, promičite ugled hrvatske policije u svijetu i živite ovaj plemeniti poziv na najbolji mogući način – na čast sebi, svojoj obitelji i svojoj Domovini", ističu u čestitci.

Obilježavanje Dana policije počet će polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na Gradskom groblju Mirogoj - kod Zida boli, na središnjem križu u Aleji poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, na grobu prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana te na Krematoriju kod zajedničke grobnice za neidentificirane žrtve iz Domovinskog rata.

U KD Vatroslava Lisinskog potom će biti održana svečana akademija u sklopu koje će se najboljim policijskim službenicama i službenicima dodijeliti zahvalnice, priznanja, godišnje nagrade i medalje za izuzetan pothvat.

Teme
Dan Policije davor božinović nikola milina

