MINISTROV OSVRT
Božinović o napadu na ekipu N1: Počinitelj je pet puta uhićen i dalje šeta. Cijela stvar je sad na pravosuđu. Nadam se da će dobiti primjerenu kaznu
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, komentirao je napad na ekipu N1 televizije, koji se dogodio jučer oko 14 sati na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu.
"Imamo činjenicu da je osoba koja je to napravila dosad bila pet puta privođena. Pet puta uhićivana, pet puta prijavljivana i nakon svega toga se našao u Zagrebu pod utjecajem alkohola i udario snimatelja. U tom slučaju, kao i u puno drugih, policija, u ovom slučaju splitska, je nekoliko puta osobu prijavljivala. I on dalje šeta bez da je pretrpio bilo kakvu ozbiljniju sankciju. Pogotovo kad govorimo o ponavljanju djela. Što se njega tiče, mi ćemo ga opet prijaviti. Ovo djelo spada u domenu kaznenih", rekao je ministar pa nastavio:
"Policija je tu, čini mi se, vrlo brzo došla do te osobe, odradila svoj posao, privela ga i sad je opet cijela stvar na našem pravosudnom sustavu. Nadam se da će dobiti primjerenu kaznu. Znam da se nasilno ponašao i u zgradi policije, što će biti posebno sankcionirano."
"Policija je došla do četiri osobe i privela ih"
Komentirao je i tučnjavu na Trgu bana Jelačića nešto kasnije, također jučer.
"Skupine srednjoškolaca dvije škole iz Splita došli su u Zagreb. Jedni su išli na edukaciju u HNB, a jedni na Interliber. Potom su otišli do centra grada i skupina od njih 12, čini mi se, ih je napala. To je trajalo vrlo kratko. Policija je došla do četiri osobe i privela ih pritvorskom nadzorniku. Međutim, imamo činjenicu da je samo jedna osoba je u policiji, a tri maloljetne osobe su u centru u Dugavama. Pozvani su njihovi roditelji, postupak slijedi i kriminalističko istraživanje traje. Ovaj slučaj, kao i onaj prije, a onaj prije mi je posebno znakovit, osoba koja je dosad pet puta privedena, pet puta prijavljena, jučer je bila u centru Zagreba pod ozbiljnim utjecajem alkohola i napala snimatelja N1."
Na pitanje imaju li ovi događaji poveznica s onim incidentima tijekom održavanja Dana srpske kulture u Splitu i Zagrebu, odnosno jesu li navijači iza toga, ministar je potvrdio da neki jesu dio navijačkih skupina.
"To je također jedno pitanje o kojem intenzivno ne samo da razgovaramo nego i radimo. U tom kontekstu su danas obavljeni razgovori nadležnih policijskih uprava Zagrebačke i Splitske s upravama ta dva kluba (Dinamo i Hajduk, op.a.) jer. u ovom smislu, kad dođe do ovakvog nasilja, policija brzo i efikasno reagira, no postoji odgovornost drugih. U ovom slučaju klubova i roditelja. Jer, navijačke skupine imaju poseban status, posebne tribine i odnos s klubovima pa ti klubovi moraju preuzeti određenu odgovornost. Što se policije tiče, radi čak i više nego je u zakonu propisano, u smislu policijskog rada. Odrađuje se puno edukacija organiziranih od strane policije, bilo o vršnjačkom nasilju, rodno uvjetovanom nasilju... Itekako smo svjesni da možemo dati doprinos, ali moraju ga početi davati svi, puno više nego dosad. Svoje ćemo odraditi, uglavnom svoje rješavamo. Hrvatska policija poznata je po tome da ima jednu od najviših stopa razrješenosti kaznenih djela. Svakog dana ima stotine postupaka kad je u pitanju bilo koja vrsta nasilja. Riješi se i onda imamo ovu situaciju - jedna prijava, druga, treća, četvrta, peta... i onda dođeš pod utjecajem alkohola na Trg bana Jelačića i udariš novinara. Taj nije doživio pojam specijalne, a bogami ni generalne prevencije", istaknuo je ministar.
Tema radikalizacije u društvu spominje se sve češće u posljednje vrijeme, ali pitanje je radi li se o dojmu. Što kaže SOA u izvješću?
"Ne želim ništa isključivati, ali ono što sam rekao, najviše je do nas - roditelja, škole, svake institucije. Ako imate činjenicu da su vam djeca puno više na internetu nego u druženju i igranju, da se sve manje bave sportom, a sve više fikcijom sporta... to je nešto čega moramo postati svjesni. Ne možemo zaustavljati tehnološki napredak, nikome to nije uspjelo pa neće ni ovoj generaciji, ali možemo, prije svega, regulirati stvari i posvetiti se, na prvom mjestu, vlastitoj djeci. Ovo što se događa je nešto što se može nazvati terminom "djeca". Malo starija, malo mlađa, ali na ovaj se način ne pripremaju kvalitetno u smislu socijalizacije za život koji ih čeka", zaključio je Davor Božinović.
