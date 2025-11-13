Božinović o napadu na ekipu N1: Počinitelj je pet puta uhićen i dalje šeta. Cijela stvar je sad na pravosuđu. Nadam se da će dobiti primjerenu kaznu

"To je također jedno pitanje o kojem intenzivno ne samo da razgovaramo nego i radimo. U tom kontekstu su danas obavljeni razgovori nadležnih policijskih uprava Zagrebačke i Splitske s upravama ta dva kluba (Dinamo i Hajduk, op.a.) jer. u ovom smislu, kad dođe do ovakvog nasilja, policija brzo i efikasno reagira, no postoji odgovornost drugih. U ovom slučaju klubova i roditelja. Jer, navijačke skupine imaju poseban status, posebne tribine i odnos s klubovima pa ti klubovi moraju preuzeti određenu odgovornost. Što se policije tiče, radi čak i više nego je u zakonu propisano, u smislu policijskog rada. Odrađuje se puno edukacija organiziranih od strane policije, bilo o vršnjačkom nasilju, rodno uvjetovanom nasilju... Itekako smo svjesni da možemo dati doprinos, ali moraju ga početi davati svi, puno više nego dosad. Svoje ćemo odraditi, uglavnom svoje rješavamo. Hrvatska policija poznata je po tome da ima jednu od najviših stopa razrješenosti kaznenih djela. Svakog dana ima stotine postupaka kad je u pitanju bilo koja vrsta nasilja. Riješi se i onda imamo ovu situaciju - jedna prijava, druga, treća, četvrta, peta... i onda dođeš pod utjecajem alkohola na Trg bana Jelačića i udariš novinara. Taj nije doživio pojam specijalne, a bogami ni generalne prevencije", istaknuo je ministar.