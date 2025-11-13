Zastupnici osudili napad na novinarsku ekipu N1

„Plenkovićev odgovor na naš prijedlog bio je ponovno napad na ljevicu koja je, po njemu, kriva za sve, što je apsolutno suludo. Usto, iznio je i novi narativ, da su novinari i mediji krivi za to što se događa u Hrvatskoj, za to što imamo osnažene nasilničke gripe koje napadaju ljude po cesti. Sad više nije samo ljevica nego su i novinari krivi”, istaknula je, dodavši da dan nakon toga desio napad na ekipu N1.