Zastupnici osudili napad na novinarsku ekipu N1

Napad na novinarsku ekipu N1 na Trgu bana Jelačića u Zagrebu u četvrtak su osudile stranke i desnice i ljevice, pri čemu desni aludiraju da takve incidente potiče ljevica, dok stranke lijevog spektra uzrok problema vide u premijeru kojemu, kažu, odgovara kulturni rat.
„Napad na novinare najstrože osuđujem, pogotovo novinare koji radite svoj krvav posao, pratite sve događaje u državi i izvještavate o svemu. Vrlo dobro znam da stojite i po kiši i po snijegu i po suncu da bi popratili bilo kakav događaj. Domovinski pokret strogo osuđuje svaki oblik nasilja, ne podržavamo ga i nikada nećemo stati iza nasilja”, izjavio je Stipo Mlinarić (DP).
Stipo Mlinarić: Napad na novinare i incidenti s navijačkim skupinama je "miješanje krušaka i jabuka"
Imamo nultu stopu tolerancije na nasilje i osuđujemo to što se dogodilo na Trgu bana Jelačića, a počinitelj je proveden i odgovarat će za nedjelo koje je napravio, poručio je.
Mlinarić kaže da ne bi povezivao napad na novinare N1 i učenike iz Splita koji su došli na Interliber s huliganima ispred SNV-a i u Splitu.
„Ne bih povezivao napad na novinare i obračun navijačkih skupina, to je miješanje krušaka i jabuka. Incidenti s Torcidom i Bad Blue Boysima, to je njihova kultura navijanja, no, iako se s tim ne slažemo, tako je u cijelom svijetu. Kultura navijanja podrazumijeva i dogovorene tučnjave, protiv toga sam, ali, nažalost, to se događa”, kazao je. Odbacio je da su jučerašnji napadi ohrabreni prijašnjima incidentima protiv manifestacija SNV-a.
Sandra Benčić (Možemo!) izrazila u ime stranke solidarnost s napadnutim novinarima, kao i mladim ljudima iz Splita. Podsjetila je da su jučer na 'aktualcu' premijeru Andreju Plenkoviću ponudili da svi zajedno osude recentne pojave i incidente u društvu, da jasno kažu da nema dvostrukih konotacija, da je sve otišlo predaleko i da svi zajedno, sve parlamentarne stranke zaustave nasilje.
Benčić: Napad na novinare desio se dan nakon tvrdnje premijera da su za situaciju u Hrvatskoj krivi novinari i mediji
„Plenkovićev odgovor na naš prijedlog bio je ponovno napad na ljevicu koja je, po njemu, kriva za sve, što je apsolutno suludo. Usto, iznio je i novi narativ, da su novinari i mediji krivi za to što se događa u Hrvatskoj, za to što imamo osnažene nasilničke gripe koje napadaju ljude po cesti. Sad više nije samo ljevica nego su i novinari krivi”, istaknula je, dodavši da dan nakon toga desio napad na ekipu N1.
Ako Plenković ne prihvati odgovornost, svoju, svoje stranke i Vlade za situaciju u kojoj se nalazimo, onda, nažalost, možemo očekivati samo gore, poručila je. Jasno je da on više ne kontrolira svoju situaciju, ali je svojim govorom itekako potpiruje i jasno je da Plenkoviću i HDZ-u odgovara situacija kulturnog rata, zaključila je Benčić.
„Novinari, kao i svi drugi, mogu pričati o bilo čemu, jednako kao što i mi zastupnici možemo govoriti o svakoj temi. Ne mogu u Hrvatskom saboru govoriti o temama poput Jasenovca, a novinarima zabraniti da postavljaju pitanja. Naravno da se može pitati sve, živimo u takvom društvu i gradimo takvo društvo. Svaki napad zbog nekakve izrečene riječi je nedopustiv”, izjavio je Damir Biloglav (DOMiNO).
Biloglav: Premijer je mogao pitati Pupovca o čemu je izložba
Apeliram upravo na te mlade ljude koji se daju lako nahuškati i brzo odreagiraju, da malo promisle prije nego što povuku nekakve poteze, kazao je Biloglav. Istodobno je pozvao i vladajuće koji imaju alate da preveniraju određene situacije koje se mogu izroditi u krivom smjeru.
Plenković je mogao pitati Milorada Pupovca o kakvoj je izložbi riječ, a ne da se najprije dogodi neka situacija i onda kada imate brzu reakciju ljudi, koji i ne znaju o čemu se radi i koji postupaju na takav nasilan način, onda to bude afera i dokaz da u Hrvatskoj imamo poplavu fašizma i ustašizacije, što nije istina, ustvrdio je.
To se, kaže, najbolje vidjelo na koncertu ljetos kada je došlo pola milijuna ljudi i sve je prošlo u savršenom miru i redu, i to nisu nasilni ljudi ni fašisti, a kada ih nazivate fašistima, ustašama, kopitima, onda nije problem u toj masi ljudi nego u onima koji to tako etiketiraju, zaključio je Biloglav.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare