"NASILNI ČIN"

Vlada osudila napad na ekipu N1 televizije

N1 Hrvatska
12. stu. 2025. 20:02
napad na N1
Vlada Republike Hrvatske osudila je napad na ekipu N1 televizije, koji se dogodio nešto prije 14 sati na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu.

"Osuđujemo napad na novinarsku ekipu N1 televizije. Policija je promptno reagirala i privela osumnjičenog za nasilni čin", navodi se iz Vlade te dodaje:

"Medijski djelatnici i novinari trebaju biti slobodni u svom radu, a njihova sigurnost zajamčena."

Incident se dogodio tijekom obavljanja novinarskog zadatka i snimanja izjava, kad je tada nepoznati mlađi muškarac najprije pogrdno vrijeđao novinare, a zatim i fizički nasrnuo i odgurnuo našeg snimatelja koji je pritom zadobio i vidnu ozljedu oka.

"Napadi i nasilje su nedopustivi i učinit ćemo sve da zaštitimo naše snimatelje i novinare. Smatramo važnim o svakom nasilju izvijestiti i javnost i upozoriti na sigurnost novinara, ali i svih građana", kazao je Tihomir Ladišić direktor programa N1 televizije.

Policija je oko 18 sati privela osumnjičenog i kriminalističko istraživanje je u tijeku.

n1 televizija napad vlada zagreb

