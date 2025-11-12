"NASILNI ČIN"
Vlada osudila napad na ekipu N1 televizije
Vlada Republike Hrvatske osudila je napad na ekipu N1 televizije, koji se dogodio nešto prije 14 sati na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu.
Oglas
"Osuđujemo napad na novinarsku ekipu N1 televizije. Policija je promptno reagirala i privela osumnjičenog za nasilni čin", navodi se iz Vlade te dodaje:
Osuđujemo napad na novinarsku ekipu @N1Hrvatska. Policija je promptno reagirala i privela osumnjičenog za nasilni čin. Medijski djelatnici i novinari trebaju biti slobodni u svom radu, a njihova sigurnost zajamčena.— Vlada Republike Hrvatske (@VladaRH) November 12, 2025
"Medijski djelatnici i novinari trebaju biti slobodni u svom radu, a njihova sigurnost zajamčena."
Incident se dogodio tijekom obavljanja novinarskog zadatka i snimanja izjava, kad je tada nepoznati mlađi muškarac najprije pogrdno vrijeđao novinare, a zatim i fizički nasrnuo i odgurnuo našeg snimatelja koji je pritom zadobio i vidnu ozljedu oka.
"Napadi i nasilje su nedopustivi i učinit ćemo sve da zaštitimo naše snimatelje i novinare. Smatramo važnim o svakom nasilju izvijestiti i javnost i upozoriti na sigurnost novinara, ali i svih građana", kazao je Tihomir Ladišić direktor programa N1 televizije.
Policija je oko 18 sati privela osumnjičenog i kriminalističko istraživanje je u tijeku.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas