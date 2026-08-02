Sredozemno more kakvo smo poznavali možda je zauvijek izgubljeno

Stručnjaci upozoravaju da potpuno zaustavljanje širenja invazivnih vrsta više nije moguće, no smatraju da se njihov utjecaj može ublažiti. Među mogućim rješenjima navode veći izlov pojedinih invazivnih vrsta i njihovo uključivanje u gastronomsku ponudu, kao i intenzivniji lov otrovnih vrsta kako bi se smanjio njihov broj u Sredozemlju.