Znanstvenici upozoravaju
Sredozemno more kakvo smo poznavali možda je zauvijek izgubljeno
Sredozemno more zagrijava se sve brže, a klimatske promjene i širenje invazivnih vrsta nepovratno mijenjaju njegov ekosustav. Znanstvenici upozoravaju da su neke promjene već postale nepovratne te da se more kakvo su poznavale prethodne generacije više neće vratiti.
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"Mediteran naših djedova zauvijek je izgubljen. Mnoge od ovih promjena više nije moguće poništiti", upozorio je morski biolog Ernesto Azzurro iz Talijanskog nacionalnog istraživačkog vijeća.
More bi se do kraja stoljeća moglo zagrijati i do šest stupnjeva
Glavni uzrok promjena su klimatske promjene uzrokovane emisijama stakleničkih plinova. Budući da je Sredozemno more gotovo zatvoren morski bazen, toplina se u njemu zadržava mnogo lakše nego u otvorenim oceanima, piše N1 Slovenija.
Prema procjenama znanstvenika, temperatura mora do kraja stoljeća mogla bi porasti između dva i šest Celzijevih stupnjeva, dok će morski toplinski valovi biti sve češći i intenzivniji.
Invazivne vrste potiskuju domaće organizme
Toplije more pogoduje širenju stranih vrsta koje u Sredozemlje uglavnom ulaze kroz Sueski kanal. Među njima su otrovna napuhača, riba lav te zečja riba, koje se sve brže šire prema zapadnom dijelu Mediterana.
Riba lav ima otrovne bodlje koje mogu izazvati ozbiljne ozljede, dok je napuhača izrazito otrovna i opasna za konzumaciju.
Do danas je u Sredozemnom moru zabilježeno oko tisuću invazivnih vrsta, od kojih se njih približno 800 trajno nastanilo.
Nestaju domaće vrste i školjkaši
Posljedice su posebno vidljive u istočnom Sredozemlju, gdje je u plićim područjima nestalo čak 93 posto pojedinih populacija mekušaca. Invazivne vrste potiskuju domaće ribe i uništavaju staništa važna za brojne autohtone organizme.
Velike probleme bilježe i uzgajivači dagnji na talijanskoj obali Jadrana. Zbog temperatura mora koje su na pojedinim područjima premašile 30 stupnjeva došlo je do masovnog uginuća školjkaša.
Stručnjaci upozoravaju da potpuno zaustavljanje širenja invazivnih vrsta više nije moguće, no smatraju da se njihov utjecaj može ublažiti. Među mogućim rješenjima navode veći izlov pojedinih invazivnih vrsta i njihovo uključivanje u gastronomsku ponudu, kao i intenzivniji lov otrovnih vrsta kako bi se smanjio njihov broj u Sredozemlju.
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