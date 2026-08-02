Plenković o kolapsu na granici: Velik je broj ljudi, apeliram na strpljenje

"Imali smo zadnji brifing nakon sjednice Vlade u četvrtak i očekujem da sve bude dostojanstveno, upravo s emocijama i evociranjem svega onoga što su hrvatski branitelji učinili za Hrvatsku, slobodu, demokraciju u Domovinskom vratu i te dvije veličanstvene pobjede - Bljesak i Oluja kao kruna 1995. godine kada je Hrvatska stvorila sve pretpostavke da spoji svoj sjever i jug i s mirnom reintegracijom zaokruži svoj teritorijalni integritet", kazao je Plenković.