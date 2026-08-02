Pametni telefoni mijenjaju naše navike: Zašto čitamo sve manje knjiga i kako ponovno zavoljeti čitanje?

Britanska spisateljica i radijska voditeljica Annabel Abbs-Streets za Guardian ističe kako je i sama primijetila da danas čita znatno manje nego prije, iako joj je čitanje dio profesije. Knjige i dalje kupuje i posuđuje, ali priznaje da ih sve rjeđe uspije pročitati. Razlog, kaže, nije nedostatak interesa nego – pametni telefon.