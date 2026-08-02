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Pametni telefoni mijenjaju naše navike: Zašto čitamo sve manje knjiga i kako ponovno zavoljeti čitanje?
Iako svakodnevno provodimo sate čitajući poruke, e-mailove i objave na društvenim mrežama, sve je manje ljudi koji mogu satima uživati u dobroj knjizi. Stručnjaci upozoravaju da pametni telefoni postupno potiskuju čitanje, a posljedice se već osjećaju u obrazovanju, kritičkom razmišljanju i koncentraciji.
Britanska spisateljica i radijska voditeljica Annabel Abbs-Streets za Guardian ističe kako je i sama primijetila da danas čita znatno manje nego prije, iako joj je čitanje dio profesije. Knjige i dalje kupuje i posuđuje, ali priznaje da ih sve rjeđe uspije pročitati. Razlog, kaže, nije nedostatak interesa nego – pametni telefon.
Mobiteli preuzeli vrijeme namijenjeno knjigama
Autorica uspoređuje današnje pametne telefone s cigaretama iz prošlog stoljeća. Kao što ljudi nekada nisu bili svjesni štetnosti pušenja, tako danas mnogi ne primjećuju koliko im neprestano pregledavanje sadržaja na mobitelu oduzima vrijeme, pažnju i sposobnost dugotrajne koncentracije.
Posebno ističe kako je tijekom pandemije koronavirusa korištenje pametnih telefona postalo svakodnevna navika koje se mnogi više nisu uspjeli riješiti.
Posljedice su već vidljive
Pad interesa za čitanje nije samo osobni problem nego i društveni izazov.
Prema izvješću Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) iz 2024. godine, razina pismenosti u većini razvijenih zemalja stagnira ili opada. Sve je više studenata koji na fakultet dolaze bez navike čitanja cijelih knjiga.
Stručnjaci upozoravaju da manjak čitanja otežava razumijevanje složenih tema, smanjuje sposobnost kritičkog razmišljanja te povećava sklonost prihvaćanju pojednostavljenih poruka i dezinformacija.
"Trening" za povratak čitanju
Kako bi ponovno razvila naviku čitanja, autorica predlaže pristup sličan popularnim programima za rekreativno trčanje, poput koncepta "od kauča do pet kilometara".
Ideja je postupno povećavati vrijeme provedeno uz knjigu, umjesto da se odmah pokušava pročitati nekoliko stotina stranica. Kao što današnji način života zahtijeva planiranu tjelesnu aktivnost jer se manje krećemo, tako bi, smatra autorica, trebalo svjesno odvojiti vrijeme za čitanje kako bismo nadoknadili sate koje provodimo pred ekranima.
Vrijeme je za povratak knjigama
Prije pojave pametnih telefona ljudi su slobodno vrijeme, čekanje u redu ili vožnju autobusom često provodili uz knjigu ili novine. Danas je taj prostor gotovo u potpunosti zauzelo beskonačno pregledavanje sadržaja na mobitelima.
Zbog toga sve više stručnjaka smatra da čitanje više ne može biti spontana navika, nego aktivnost kojoj treba svjesno posvetiti vrijeme. Ako želimo sačuvati koncentraciju, širiti znanje i razvijati kritičko razmišljanje, povratak knjigama mogao bi biti važniji nego ikad prije.
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