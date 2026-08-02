svečano na topani
Imotski obilježio Dan grada i blagdan Gospe od Anđela
Dan grada Imotskog i blagdan Gospe od Anđela obilježeni su u nedjelju svečanim vjerskim, protokolarnim i kulturno-zabavnim programom, kojem su nazočili predsjednik Vlade Andrej Plenković te ministri Gordan Grlić Radman i Tonči Glavina.
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Obilježavanje je započelo tradicionalnom budnicom Hrvatskog puhačkog orkestra Gradske glazbe Imotski, nakon čega je održana svečana sjednica Gradskog vijeća.
U crkvi sv. Frane služene su mise, dok je središnji vjerski dio programa počeo procesijom sa slikom Gospe od Anđela od crkve sv. Frane do tvrđave Topana, gdje je misno slavlje predvodio banjolučki biskup mons. Željko Majić.
Nakon misnog slavlja, premijer Plenković čestitao je građanima Dan grada i blagdan Gospe od Anđela.
"Zaista je prekrasna atmosfera ovdje na Topani, na jednoj od povijesnih srednjovjekovnih dalmatinskih tvrđava, mnoštvo ljudi i prekrasna propovijed banjolučkog biskupa Željka Majića", rekao je Plenković.
Dodao je kako čestita gradonačelniku Luki Kolovratu i njegovim suradnicima te je izrazio želju da se uz potporu Vlade realizira što više zajedničkih projekata za Imotski i sve druge općine u Imotskoj krajini.
Odgovarajući na pitanje o prometnim gužvama prema Imotskom, Plenković je rekao da je među ključnim prometnim projektima brza cesta Zagvozd - Imotski.
"Gospodin Budimir, prvi čovjek Hrvatskih cesta, kao čovjek iz Dalmacije dobio je zadatak da rješava nekoliko ovih ključnih prometnih zadataka. Jedan je, između ostaloga, i ova brza cesta Zagvozd - Imotski. Ostalo je, naravno, Split - Omiš i dalje prema jugu, od Stona, odnosno prema Dubrovniku. To su zadaće Hrvatskih cesta i Hrvatskih autocesta", rekao je Plenković.
Dodao je kako se projektna dokumentacija izrađuje.
"Mislim da se projektna dokumentacija radi i da će se stvar ubrzati", rekao je Plenković, dodavši da taj prometni pravac nije važan samo za stanovnike Imotske krajine nego i za ljude koji dolaze iz Bosne i Hercegovine.
U večernjem dijelu programa održavaju se glazbeni nastupi na više gradskih lokacija. Na Trgu Matice hrvatske nastupaju 43VER i DJ Brusy, kod zgrade Poglavarstva grupa Centrifuga, a na novoj gradskoj tržnici DJ Ante Jakir.
Dan grada i blagdan Gospe od Anđela tradicionalno se obilježavaju 2. kolovoza, kada Imotski slavi svoju nebesku zaštitnicu.
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