Ukrajinski dronovi usmrtili osam ljudi u Rusiji i pogodili skladište Wildberriesa

Ukrajinska vojska priopćila je da je pogodila rafineriju u Saratovu i vojnu zračnu bazu u Engelsu, gdje su izbili požari, kao i skladište nafte u zapadnoj Kaluškoj oblasti. U napadu dronom na rusku republiku Udmurtiju poginule su tri osobe, a dvije su ozlijeđene, izvijestila je vršiteljica dužnosti guvernera Olga Abramova.