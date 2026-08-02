Korak po korak
Strah od vožnje automobilom kod pasa: Stručnjaci otkrivaju kako pomoći ljubimcu
Mnogi psi osjećaju nelagodu ili strah tijekom vožnje automobilom, no stručnjaci za ponašanje životinja ističu da se taj problem u većini slučajeva može uspješno riješiti uz strpljenje i postupan pristup.
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Razlozi za strah mogu biti različiti – od nepoznatih zvukova i kretanja vozila do loših iskustava ili činjenice da pas vožnju povezuje isključivo s odlaskom veterinaru.
Navikavanje korak po korak
Prvi korak je upoznavanje psa s automobilom dok je vozilo ugašeno. Stručnjaci savjetuju da ljubimcu dopustite da sam istraži automobil, ponjuši ga i po želji uđe u njega, bez prisile.
Kako bi automobil počeo povezivati s nečim ugodnim, korisno je ponuditi mu omiljene poslastice ili ga nahraniti u blizini vozila, a kasnije i u njegovoj unutrašnjosti. Vrata pritom treba ostaviti otvorenima kako bi pas mogao slobodno ulaziti i izlaziti, piše Klix.ba.
Tek kad se u automobilu osjeća opušteno, može se prijeći na sljedeću fazu – paljenje motora. Motor bi u početku trebao raditi svega nekoliko trenutaka, uz nagradu za mirno ponašanje, prije nego što se pojave znakovi uznemirenosti.
Kratke vožnje do omiljenih mjesta
Prve vožnje trebale bi biti vrlo kratke, svega nekoliko stotina metara.
Važno je da završavaju na mjestima koja pas voli, poput parka, livade ili šume, kako bi vožnju počeo povezivati s pozitivnim iskustvima, a ne isključivo s odlaskom veterinaru.
Sigurnost smanjuje stres
Stabilnost tijekom vožnje također igra važnu ulogu. Stručnjaci preporučuju korištenje sigurnosnog pojasa za pse ili odgovarajućeg transportera koji sprječavaju klizanje pri kočenju i skretanju te psu pružaju osjećaj sigurnosti.
Na duljim putovanjima potrebno je osigurati dovoljno svježeg zraka i redovite pauze svakih jedan do dva sata kako bi se pas mogao protegnuti, popiti vodu i obaviti nuždu.
Savjetuje se i izbjegavanje hranjenja neposredno prije vožnje kako bi se smanjio rizik od mučnine.
Ako pas pokazuje izrazito jak strah ili fizičke simptome poput drhtanja, povraćanja ili paničnih reakcija, preporučuje se savjetovanje s veterinarom. U nekim slučajevima mogu pomoći prirodni pripravci za smirenje ili posebni programi terapije ponašanja.
Uz dovoljno vremena, dosljednosti i pozitivnih iskustava, većina pasa može naučiti vožnju automobilom doživljavati kao ugodan dio svakodnevice.
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