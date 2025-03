Božo Kovačević: Prosvjedi u Srbiji zadivljuju i zbunjuju

Podijeli :

U Studiju uživo N1 televizije gostovao je vansjkopolitički analitičar i bivši diplomat Božo Kovačević. Govorio je o prosvjedima u Srbiji, pregovorima o primirju u Ukrajini, prekidu primirja u Gazi te odnosu premijera i predsjednika Republike u Hrvatskoj.

“Svijet je u ovom trenutku prepun katastrofalnih događaja i kad čovjek vidi što se sve događa, pita se kamo sve to vodi”, uvodno je kazao Božo Kovačević.

Sve je, kaže, ukazivalo na to da se neće održati primirje u Gazi, prekinuto u utorak ujutro.

“Nema dvojbe da je Hamas teroristička organizacija i da je izvela strašan teroristički napad u Izraelu. Ali ono što je Izrael potom učinio nadilazi sve moguće razloge za takve intervencije. Nijedna međunarodno priznata država ne smije se prema stanovnicima neke države odnostiti gore od neke terorističke organizacije, a Izrael upravo to čini. Nijedna država ne bori se protiv terorizma masovnim bombardiranjem, napadima na škole i bolnice”, ustvrdio je.

Za SAD, koji stoji uz Izrael, Kovačević je kazao da je, kao glavni kreator sustava međunarodnog prava poslije Drugog svjetskog rata nakon 1991. godine sam počeo napuštati to pravo kao osnovu međudržavnih odnosa. Govoreći o inicijativi američkog predsjednika Donalda Trumpa za postizanjem mira u Ukrajini, kazao je da se on s puno više poštovanja odnosi prema Rusiji, nego prema Ukrajini.

“U odnosima prema Rusiji on je de facto iz temelja revidirao dosadašnju američku politiku. Trump je, čini se, spreman izvesti državni udar u Kijevu kako bi udobrovoljio Vladimira Putina. Za razliku od Bidena, koji je htio isključiti Rusiju iz svih razgovora o regionalnoj, europskoj i globalnoj sigurnosti, Trump je, kako se čini, spreman Rusiji dati status ravnopravnog partnera u tim diskusijama. A s obzirom na Trumpove ambicije u zapadnoj hemisferi u pogledu Kanade, Grenlanda i Paname, to znači da je prešutno spreman Rusiji priznati isto ono “pravo” u regiji njenog neposrednog susjedstva kakvo on želi ostvariti na američkom kontinentu”, rekao je Kovačević.

Prosvjedi u Srbiji zadivljuju i zbunjuju

Što se tiče subotnjeg velikog prosvjeda u Beogradu, Kovačević je kazao kako se u Srbiji očito događa nešto veliko.

“Toliko veliko da Aleksandar Vučić više ne može upravljati tom situacijom kao do sada. Pritom nema nasilja koje bi izazvali sudionici tih sukoba. To je zadivljujuće, ali i zbunjujuće, jer nema jasne političke artikulacije prosvjeda. Jasno je čime su ti ljudi nezadovoljni i zašto traže da institucije ubuduće funkcioniraju u skladu s Ustavom i sa zakonima. No budući da nisu istaknuli zahtjeve ni za prijevremenim parlamentarnim izborima ni za smjenom ili ostavkom Vučića, kao da očekuju od sadašnje garniture na vlasti da promjeni svoju politiku. Meni se to čini iluzornim”, rekao je.

Prosvjede u Srbiji okarakterizirao je kao pokret za građanska prava.

“Da bi se održala masovnost tog prosvjeda gotovo je nužno da se ne iznose jasnije političke artikulacije i programi jer bi posljedica bila fragmentacija tog velikog mnoštva. Svjedočimo masovnom pokretu za ljudska prava koji će prije ili kasnije rezultirati političkim promjenama i promjenom vlasti. Ali, trenutno ne možemo pretpostaviti kakve bi političke stranke i kakvi programi bili presudni u budućoj vlasti s obzirom na krajnje raznoliku ikonografiju tih skupova. Nije jasno kakvu bi vlast htjeli prosvjednici”, smatra Kovačević.

“Predsjednik i premijer moraju se konzultirati”

Što se tiče iščekivanog sastanka premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića, Kovačević je rekao da bi, nakon nedavno ostvarenog kontakta, trebali iskazati spremnost za raspravu o svakom problemu na sva tri područja na kojima ih Ustav obvezuje na suradnju.

“Međunarodne aktivnosti i jednog i drugog ne bi se smjele odvijati bez prethodne uzajamne konzultacije. Time bi se izbjegli javni sukobi dviju najvažnijih instanci vlasti o pitanjima povezanima sa sudbinom svijeta, a time i Hrvatske”, rekao je Kovačević.

