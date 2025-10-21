VIDEO / Veliki gaf brata Benjamina Netanyahua: Poslušajte što je rekao po dolasku u Republiku Srpsku

Iddo Netanyahu, brat izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, stigao je ponedjeljak u Banju Luku, a već pri samom dolasku dogodio mu se neugodan gaf.
Netanyahu je u Banju Luku stigao u sklopu turneje na kojoj promovira svoj novi roman "Itamar K", a okupljene uzvanike koji su ga dočekali na svečanom prijemu pozdravio je riječima koje će se pamtiti.
"Jako mi je drago što sam ovdje. Ovo je prvi put da sam u vašoj državi, u gradu Novi Sad", rekao je Netanyahu, a prisutni novinari i prevoditelj ostali su nakratko zbunjeni.
Potom je izrazio zadovoljstvo što je njegova knjiga prevedena na jezik ovih prostora kako bi je što više ljudi moglo pročitati, a u predsjedničkoj palači ugostio ga je Milorad Dodik, koji je u njegovu čast organizirao prijam iako više ne obavlja funkciju predsjednika Republike Srpske, prenosi Klix.ba.
Dodik je iskoristio priliku da naglasi kako Republika Srpska njeguje dugogodišnje prijateljske odnose sa židovskim narodom i Izraelom, dok je Iddo Netanyahu u svojem gostovanju u medijima govorio o borbi protiv radikalnih muslimanskih snaga, i sunitskih i šijitskih, koje, po njegovim riječima, pokušavaju osvojiti svijet.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
