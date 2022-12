Podijeli :

Sportski uspjesi dio su imidža zemlje i njene prepoznatljivosti u svijetu posebice kada se radi o malim zemljama kao što je Hrvatska. No jesmo li napravili dovoljno kako bi se brendirali kao zemlja sporta? O tome je u Newsnightu kod Ivane Tomić govorio Marijan Palić, stručnjak za sportski marketing, koji je predložio i slogan kojim bi se trebala reklamirati Hrvatska.

Palić je rekao kako ga čudi što stranice turističke zajednice nema ništa posebno ni novo.

“Što čudi s obzirom da im je nakon prošlog Svjetskog prvenstva porasla posjeta za čak 250 posto. Očekivalo se da će biti nekakva poruka u kojem svjetlu žele prikazati Hrvatsku u svijetu, pogotovo iz razloga što su, kad se u tražilicama upiše Croatia, oni prvi po rezultatima pretraživanja”, kaže stručnjak za sportski marketing.

Na pitanje jesmo li uspjeli naplatiti srebro s prošlog Svjetskog prvenstva, Palić kaže kako nije vidio konkretne brojke oko toga.

“Mogu samo reći da je Svjetsko prvenstvo u Rusiji gledalo 3,4 milijarde, a samo finale 1,1 milijardu ljudi. Znači svi oni su upoznati s Hrvatskom i s našim kockicama. Zanimljivo, nedostajalo je naših dresova, nisu se nigdje mogli kupiti, a stranica HTZ-a tad je zabilježila rast 250 posto”, kaže Palić i podsjeća da smo tad bili u fokusu cijelog svijeta.

“Dva polufinala značajna su za jednu malu državu poput Hrvatske”

Dodaje da su naše kockice izuzetno prepoznatljive.

“Svaki nastup naše reprezentacije pojačava tu priču. Kad pogledate koliko je to ljudi vidjelo, usporedite to s Nikeom ili Appleom, zamislite da ste neka tvrtka i da imate toliku vidljivost u cijelom svijetu”, kaže Palić.

Palić je objasnio i koliko su dva polufinala u samo četiri godine značajna za jednu malu državu poput Hrvatske.

Rekao je kako mnogi nas ne poznaju kao zemlju. “Nas svi znaju po suncu i moru, no mogli smo se fokusirati i na nešto drugo što smo htjeli dodatno promovirati. Možda neka vina, možda kontinentalni i sportski turizam, gastronomiju”, kaže Palić i dodaje da bi trebali i preko drugih vrhunskih sportaša Hrvatsku promovirati kao zemlju prvaka.

“Definitivno se može jako puno toga napraviti na temelju sportskih uspjeha i vidljivosti koju nam vrhunski sportaši pružaju u cijelom svijetu”, smatra Palić.

Na pitanje možemo li onda zaključiti da nam se brendiranje dogodilo samo po sebi ili smo ipak tom pitanju nešto radili, Palić kaže kako je HTZ radio neku kampanju s našim sportašima.

“Mislim da nitko nije spremao posebne kampanje za naš prolazak u polufinale, drugo u nizu u samo četiri godine, ali sigurno se moglo puno toga bolje napraviti”, kaže Palić i dodaje da će HTZ sad sigurno napraviti nešto po tom pitanju, pogotovo zbog toga jer imamo dovoljno vremena do turističke sezone.

Rekao je da je mnogo naših tvrtki preko naših sportaša dobilo na vidljivosti u svijetu. Također dodaje i da su neke jedinice lokalne samouprave prepoznale važnost vlastitog brendiranja preko sportaša i da bi se to trebalo proširiti na što više njih. Također objašnjava kako bi se to moglo proširiti na cijelu ekonomiju, IT, turizam, gastronomiju.

“Pokušajmo dovesti ljude u državu gdje se stvaraju šampioni. Ali to se sve može napraviti jedino ako se svi uključe: Vlada i Hrvatska turistička zajednica i gradovi i da je potrebno napraviti strategija”, kaže Palić i daje primjer Olimpijskih igara u Londonu 2012 godine.

“Imali su nekih 12 glavnih poruka koje su producirali prije, tijekom i nakon igara i bilo je super vidjeti rezultate takve smislene kampanje u vidu rekordne turističke sezone 2013. godine, godinu nakon Olimpijskih igara”, kaže Palić i dodaje da se može, ali da treba napraviti kampanju.

A na pitanje može li se na osjećaju za nogomet graditi brending kao što to radi Brazil, Palić kaže kako se mi kao mala zemlja teško na tome možemo dugoročno uspješno brendirati, ali da bi se mogli iskoristiti uspjesi svih naših sportaša.

“Mala zemlja puna šampiona”, predlaže Palić jedan slogan.

Palić je govorio i o doprinosu bivše predsjednice Kolinde Grabar Kitarović tome da nas u svijetu percipiraju kao sportsku zemlju.

“Svojim navijanjem 2018. godine u Rusiji generalno je u svijetu izazvala pozitivne reakcije i ona je definitivno utjecala na jednu pozitivnu priču prema Hrvatskoj. To je isto napravila i sad kad se pojavila u Katru”, kaže Palić i dodaje da je pobrala simpatije cijelog svijeta.

Komentirao je i najpoznatiju hrvatsku navijačicu iz Katra. Kaže da je i ona doprinijela da se naše kockice/kvadratići vide diljem svijeta. “Kako je to tko doživio ovisi o osobnim pogledima, ali i to je jedna vrsta reklame”, kaže Palić.

“Kad imate pažnju cijelog svijeta, definitivno bi bilo dobro marketinški iskomunicirati jasnu poruku u tom trenutku”, smatra Palić i kaže da bi ocjena brendiranja Hrvatske preko sporta je čista petica.

