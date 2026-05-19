Brojni Drnišani na sprovodu tragično preminulog Luke Milovca

Brojni Drnišani oprostili su se u utorak na groblju sv. Ivan u Drnišu od 19-godišnjeg maturanta Luke Milovca kojega je u subotu ubio Kristijan Aleksić, a prije sprovoda za tragično preminulog mladića održana je komemoracija u Srednjoj školi "Ivan Meštrović".

Poštujući molbu obitelji, mediji nisu fotografirali i snimali komemoraciju ni pogreb.

U Drnišu je utorak proglašen danom žalosti, zastave su na pola koplja s crnim florom, a ugostiteljski objekti ne rade.

Specijalna policija je u utorak oko 14 sati, nakon održanog prosvjeda Šibenčana pred zgradom suda, ubojicu Kristijana Aleksića sprovela u Državno odvjetništvo u Šibeniku na saslušanje.

Zbog sumnje da je počinio kaznena djela teškog ubojstva 19-godišnjeg Drnišanina i nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, protiv Aleksića (50) je podnesena kaznena prijava i prijeti mu do 40 godina zatvora.