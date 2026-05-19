Oglas

groblje sv. Ivana

Brojni Drnišani na sprovodu tragično preminulog Luke Milovca

author
Hina
|
19. svi. 2026. 19:06
Na dan posljednjeg ispracaja ubijenog mladica Luke Milovca na groblju Sveti Ivan u Drnisu grad je sablasno pust sve je zatvoreno.Stijeg na skoli je na pola koplja lampioni gore. Photo: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Dusko Jaramaz/PIXSELL

Brojni Drnišani oprostili su se u utorak na groblju sv. Ivan u Drnišu od 19-godišnjeg maturanta Luke Milovca kojega je u subotu ubio Kristijan Aleksić, a prije sprovoda za tragično preminulog mladića održana je komemoracija u Srednjoj školi "Ivan Meštrović".

Oglas

Poštujući molbu obitelji, mediji nisu fotografirali i snimali komemoraciju ni pogreb.

U Drnišu je utorak proglašen danom žalosti, zastave su na pola koplja s crnim florom, a ugostiteljski objekti ne rade.

Specijalna policija je u utorak oko 14 sati, nakon održanog prosvjeda Šibenčana pred zgradom suda, ubojicu Kristijana Aleksića sprovela u Državno odvjetništvo u Šibeniku na saslušanje.

Zbog sumnje da je počinio kaznena djela teškog ubojstva 19-godišnjeg Drnišanina i nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, protiv Aleksića (50) je podnesena kaznena prijava i prijeti mu do 40 godina zatvora.

Teme
dan žalosti drniš kristijan aleksić sudstvo ubojstvo

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ