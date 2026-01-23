Brojni građani pali na ledu i ozlijedili se, hrvatska bolnica prepuna pacijenata: "Ne izlazite iz domova"

Uslijed ledene kiše i poledice koje su zahvatile područje grada, Klinički bolnički centar Osijek bilježi povećan priljev pacijenata, ponajviše s ozljedama nastalim uslijed padova na skliskim površinama.
"Naše službe rade pojačanim kapacitetom kako bi se svim pacijentima pravodobno pružila potrebna medicinska skrb", poručili su iz KBC-a pa dodali:
"Ovim putem apeliramo na građane da, ukoliko nije nužno, ne izlaze iz svojih domova, a u slučaju izlaska da budu maksimalno oprezni, koriste prikladnu obuću i izbjegavaju zaleđene površine. Pravovremenim i odgovornim ponašanjem moguće je smanjiti rizik od ozljeda."
