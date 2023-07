Bulj: Ako me u petak Sabor ne podrži, bit će ovo najgori saziv u povijesti

Podijeli :

Gradonačelnik Sinja i saborski zastupnik Mosta Miro Bulj gostovao je u N1 Studiju uživo i komentirao aferu oko plina, ali i brojne druge aktualnosti.

Dok vladajući, na čelu s premijerom Andrejem Plenkovićem, tvrde da nisu znali za prodaju viškova plina i sve nepravilnosti koji se vežu uz to, istaknuti član jedne od najjačih oporbenih stranaka s tim se ne može složiti.

Dapače, odmah je direktno rekao tko je kriv i tko mora otići.

“Andrej Plenković je isključivi krivac, bez njega se u HEP-u ne može ni čaša pomaknuti. S obzirom da se radi o hvarskom kartelu, tu je i Frane Barbarić, a kriv je i ministar Davor Filipović, kao i svi koji su tu bili. Jer, ove štete koje su napravili… Mogu navesti jedan primjer. U cetinskom kraju imamo vodovod i pisao sam ministru da riješimo problem. Desetak milijuna kuna je cesta narasla u odnosu na prethodnu godinu, prije mjera. Nama su digli cijenu po megavatu za dostavljanje vode po 500, 600 eura… Nisu se meni kao gradonačelniku željeli ni očitovati. Istovremeno, nekim likovima kao Pavao Vujnovac davali su po jednom centu”, započeo je Bulj i dodao:

“Kad već dolaze u Sinj na Alku pa neka pogledaju narod u oči i što su napravili ove godine, ali i prethodnih godina, zbog pljački i rasprodaje države. Plenkoviću je bitnije dodvorništvo europskim dužnosnicima nego hrvatski interesi.”

Ipak, Barbarić tvrdi da je upozoravao premijera i ministra gospodarstva za sve što će se dogoditi s velikim rezervama plina.

“On se “pere”. Tu je vertikalna odgovornost, zapovijedna odgovornost… Nakon 20 smjena ministara i svih pustih afera, on tvrdi da je najbolji premijer. Odgovornost je na njemu, ministru i hvarskom kartelu. Ali, premijer je zbog minimalne pristojnosti, demokracije i higijene barem trebao ponuditi ostavku. Ili bar informirati o svemu saborske zastupnike i javnost. No, ovdje imamo umreženi i koruptivni sustav koji razara hrvatsko društvo. Ovo je jedna od stvari od kojih se Plenković i Barbarić ne mogu oprati.”

Most i oporba tražili su izvanrednu sjednicu Sabora kako bi se raspravilo o svim ovim problemima, ali odbijeni su. Kontrolnog mehanizma za Vladu više nema, još tri dana pa se odlazi na stanku od dva mjeseca.

“Neshvatljivo u demokraciji. Ne znam što se može dogoditi da bi se održala izvanredna sjednica ili uvela točka dnevnog reda da bi se raspravilo o ovome. Po meni, ne bi trebalo biti odmora dok se ovo ne riješi. Kao gradonačelnik Sinja imam uskoro organizaciju Alke pa će mi doći svi ti velikani, među njima i predsjednik Zoran Milanović, koji se aktivirao oko VSOA-e, ali ne čujem ga baš da spominje plin u onom svom stilu. Njih su dvojica iz istog inkubatora, bili su kao sijamska braća. No, kao građanin očekujem da je bar 20 posto oštriji kao predsjednik na temu HEP-a.”

Često napada Domovinski pokret zbog PPD-a, što u njemu smatraju nepravednim…

“Nikad nisam napao ili povezivao Domovinski pokret i Vujnovca i PPD. Sjećam se, bilo mi je začuđujuće kad je Ivan Penava rekao da tko napadne Vujnovca, napada i Vukovar. Meni je to morbidna izjava i to me kao čovjeka začudilo. Imam u Sinju kontroverznih poduzetnika, ali ih ne povezujem sa Sinjem.”

Most je imao priliku promijeniti brojne stvari u Hrvatskoj, dok je bio u vlasti, no to se nije dogodilo.

“Kad smo ušli u Sabor, prva vlada je pala nakon tri mjeseca zbog Ine. Tu sam temu ja otvorio, 12 naših zastupnika je to podržalo i išlo se u izvanredne izbore. I za mene su govorili da sam populist, ali dobio sam izbornike za gradonačelnika. Ne trebamo se nikome pravdati, mi smo jedina politička opcija koja je triput izlazila na izbore sama.”

Prošle godine državu je potresala afera u Ini i ona famozna malverzacija od milijardu kuna, no HEP bi to mogao potencijalno nadmašiti.

“U ovoj je sami državni vrh. Plenković je mnogo puta rekao da mu ništa ne može promaknuti i vjerujem mu u to. Ovo je za davanje ostavke isti trenutak i ići na izbore. Sad pere ruke i kupuje vrijeme. Po meni, ova afera je nevjerojatna, da se nešto kupuje za 46 eura i prodaje za jedan cent. Svi će doći na Alku i ja ih molim… neka dođu pred narod i kažu da će svima ići po toj cijeni.”

Osim HEP-a, štrajk u pravosuđu goruća je tema, no ništa se ni po tom pitanju ne rješava.

“Mora se pronaći rješenje. Građani najveće nepovjerenje ima u pravosuđe, koje ispada krivosuđe. Sve je toliko usporeno da se brojni projekti neće moći odraditi na razinama jedinica lokalne samouprave ako se štrajk nastavi. Ozbiljna vlada bi to morala hitno riješiti, gubici su milijarde kuna, neprocjenjivi. Ne vidim nijedan razlog da se to ne riješi. Nažalost, ministar je mali od kužine i ne smije ništa riješiti, mora čekati Plenkovića, kojem je najbitniji PR, njegove ankete i hodači koji će mu pljeskati dok govore nam nikad nije bilo bolje.”

Zakon o poljoprivrednom zemljištu ono je što Bulja najviše tišti, a objasnio je zašto.

“To je kapitulacija Hrvatske jer od 1.7. stranci mogu neograničeno kupovati poljoprivredno zemljište. Nismo iskontrolirali ono osnovno – samodostatnost. Nema nikakve kontrole, a sad se sve legaliziralo. Čiji su izvori vode? Što se telekomunikacijama? Strani operateri grade preko naših njiva, polja… Mi bismo im to trebali iznajmljivati, a ne da teleoperateri budu nama gazde pa dobivaju poticaje iz EU. Sve je u tuđim rukama, Hrvatska nema apsolutno nikakve ingerencije, a pomalo gubimo i energetiku. Borili smo se za samostalnost, a Plenković je sve bez trunke grča na licu predao. Nadam se da će saborski zastupnici podržati ograničenja koja sam tražio u petak. Inače ćemo biti najgori saziv u povijesti Hrvatske”, zaključio je Miro Bulj.

