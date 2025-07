Bulj prozvao Tomaševića i Jandrokovića: Izbacivao me iz Sabora zbog ZDS, a sad se šeretski smješka!

"A sada, kad su prošli izbori i koncert koji je prošao u najboljem redu, bez ijednog incidenta i koji je dobrano napunio gradsku blagajnu, Tomašević poručuje kako dok je on gradonačelnik, takvih koncerata više neće biti. Ali narod ne zaboravlja. Bio si tih uoči izbora, a sada glumiš hrabrost kad više nema rizika. To se zove beskičmenjaštvo. To se zove licemjerje", rekao je Bulj.