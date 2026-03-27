Bura bacala ljude u Rijeci: Dvoje završilo u bolnici

Dvije osobe ozlijeđene su nakon što ih je snažan nalet bure srušio na području Pećina, u blizini Tower centra u Rijeci.
Ozlijeđeni su prevezeni u Klinički bolnički centar Rijeka gdje im je pružena liječnička pomoć, no zasad nema informacija o težini njihovih ozljeda, javlja Rijeka Danas.
Snažna bura koja od ranog jutra puše na riječkom području stvara ozbiljne probleme u svakodnevnom kretanju građana. Udari vjetra na pojedinim lokacijama toliko su jaki da otežavaju hodanje, a u pojedinim trenucima predstavljaju i izravnu opasnost.
Crveni alarm za Kvarner
Državni hidrometeorološki zavod proglasio je za četvrtak najviši, crveni stupanj upozorenja za Istru, Kvarner i Gospićku regiju. Riječ je o najvišoj razini upozorenja koja označava iznimno opasne vremenske uvjete.
Uz to, aktiviran je i sustav za rano upozoravanje SRUUK, pa su građani već u 6 sati ujutro putem mobilnih uređaja zaprimili upozorenje o opasnom vremenu.
