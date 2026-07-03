Burna rasprava u Saboru: "Problem je kada privatne bolnice parazitiraju na građanima"

Oporba posebno spornim ističe što je Medikol zakupio prostor u KBC-u Rijeka bez javnog natječaja, na što je ukazala i Državna revizija. Iz Možemo su problematizirali i to što ugovori sklopljeni između poliklinike i KBC-a nemaju suglasnost Ministarstva zdravstva, što po njima znači da Medikol posluje bez pravne osnove. Resorna ministrica odgovorila im je da je suglasnost potpisana no bez detalja kada. ''Bit će vam dostavljen ugovor'', dodala je Hrstić.