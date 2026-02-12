Butković: Thompsonove pjesme nikoga ne ugrožavaju, zato osuđujem politiku zabranjivanja

"Naravno da osuđujem takvu politiku. Ići u zabrane takvih događanja da netko pjeva na njima mislim da nije dobro i ovo je jedna poruka i aktualnoj vlasti u Zagrebu", rekao je potpredsjednik Vlade. Pitan o općim izborima u Bosni i Hercegovini koji će se održati ujesen, Butković je izrazio očekivanje da će se prestati s preglasavanjem Hrvata u Predsjedništvu BiH te da će se izmijeniti Izborni zakon.