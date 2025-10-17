"U slučaj je bila uključena i inspekcija cestovnog prometa, koja je i iz svoje nadležnosti utvrdila prekršaje jer je vozač uništavao podatke s tahografa o svojem putovanju. Vozač je tvrdio da ne zna koji je sadržaj kontejnera ni kako je tu dospio te da je smatrao da prevozi deklariranu robu. Stavlja mu se na teret kazneno djelo izbjegavanje carinskog nadzora za što je predviđena kazna zatvora do pet godina, s tim da ćemo mi inzistirati i na novčanoj kazni kojom bi se nadoknadio dio štete po Državni proračun", ističu iz Carinske uprave.