Bregana

Ovo je jedna od najvećih zapljena cigareta u povijesti Hrvatske

N1 Info , Hina
17. lis. 2025. 09:31
PIxabay / Ilustracija

Carinici Mobilne jedinice Carinske uprave na graničnom prijelazu Bregana zaplijenili su kartone s cigaretama, a riječ je o ukupno 13.910.000 komada cigareta u kutijama, što je jedna od najvećih zapljena u Hrvatsku krijumčarenih cigareta.

Kako su precizirali, ovlašteni carinski službenici Sektora za mobilne jedinice, Službe za mobilne jedinice Zagreb i Službe za suzbijanje krijumčarenja i istrage u četvrtak su na Bregani pojačano nadzirali kretanje trošarinskih proizvoda te su prilikom carinske kontrole zaustavili teretno vozilo na kojem se nalazio brodski kontejner.

Teretno vozilo i brodski kontejner pregledali su uz pomoć službenog psa za detekciju duhana i duhanskih prerađevina i opojnih droga.

Nadzorom su utvrdili da se u prostoru brodskog kontejnera nalazi ukupno 13.910.000 komada cigareta u kutijama koje nisu označene duhanskim markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske, izvijestili su. 

O velikoj zapljeni krijumčarenih cigareta će u 13 sati održati i konferenciju za novinare na Graničnom prijelazu Bregana, u Centru za naprednu obuku Carinske uprave, gdje će novinarima omogućiti snimanje zaplijenjene robe, kao i službenog psa za detekciju duhana i duhanskih prerađevina i opojnih droga.

Teme
Bregana carinska uprava krijumčarenje cigareta

