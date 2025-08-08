Gradski vijećnik Centra Igor Skoko ustvrdio je u petak da se u slučaju broda s azbestom u splitskom škveru posljednjih nekoliko dana cijela "famozna vertikala HDZ-a" poigrava s građanima Splita, dok je HDZ-ov gradonačelnik Tomislav Šuta dobio "tri politička šamara".
Butković i Vučković opalili prva dva šamara
Skoko je na konferenciji za novinare rekao da su ministar Butković i ministrica Vučković "opalili dva šamara" Šuti jer su poručili da talijanski brod "Moby Drea" i azbest ostaju u Splitu, a jučer mu je "treći šamar" s istom porukom dao glavni državni inspektor Andrija Mikulić.
"Da situacija nije ozbiljna i opasna za zdravlje građana Splita, ovakvo međusobno šamaranje unutar HDZ-a bilo bi urnebesno smiješno. No, problem je što Split gubi, a Šuta pokušava te šamare prikazati kao vlastitu pobjedu", kazao je Skoko komentirajući najave Šute da će brod i azbest napustiti Split.
Pozvao je Šutu i saborskog zastupnika HDZ-a iz Splita Andru Krstulovića Oparu da "jednom u životu stave interes Splita ispred interesa stranke", jer ako postoji politička volja da se brod ne ukloni, postoji i politička snaga koja to može promijeniti.
Drže većinu Plenkoviću
Skoko tvrdi da Šuta i Krstulović Opara drže Andreju Plenkoviću većinu u Hrvatskom saboru te ih je pozvao da mu jasno poruče kako više neće imati njihovu podršku ako brod s azbestom odmah ne napusti Split. Ništa nije važnije od zdravlja građana, naše djece i budućnosti ovog grada, poručio je.
Njegov stranački kolega i bivši dogradonačelnik Bojan Ivošević ocijenio je kako je Split "ponižen od vrha do dna HDZ-ove vertikale".
Ustvrdio je kako su svi znali da sporni brod dolazi u Split, ali nitko nije reagirao dok se građani nisu pobunili.
Ivošević: Split pretvoren u svjetsko odlagalište opasnog otpada
Šutnja kojom je Split pretvoren u svjetsko odlagalište opasnog otpada je nedopustiva i sramotna. Šteta je već učinjena, sada se naš grad percipira kao grad trećeg reda u koji svatko može iskrcati što god poželi, kaže Ivošević.
Pozvao je građane da se pridruže skorašnjem prosvjedu u organizaciji građanske inicijative dodavši kako bi građevinska inspekcija mogla naći neku cijev ili nadstrešnicu bez papira u brodogradilištu, podići kaznenu prijavu za bespravnu gradnju na pomorskom dobru i raskinuti koncesiju.
"U njihovim rukama je saborska većina. Svaki zakon, uredbu i pravilnik mogu promijeniti i spriječiti da postanemo posljednje počivalište opasnog otpada", rekao je Ivošević.
