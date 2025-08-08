Ivošević: Split pretvoren u svjetsko odlagalište opasnog otpada

Skoko tvrdi da Šuta i Krstulović Opara drže Andreju Plenkoviću većinu u Hrvatskom saboru te ih je pozvao da mu jasno poruče kako više neće imati njihovu podršku ako brod s azbestom odmah ne napusti Split. Ništa nije važnije od zdravlja građana, naše djece i budućnosti ovog grada, poručio je.