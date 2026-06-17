Cilj nove Strategije upravljanja nekretninama aktivirati neiskorištenu imovinu

Vlada je izmijenila Uredbu o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za razdoblje 2021. - 2027., s obzirom na to da je, na temelju provedbene odluke Europske komisije, program konkurentnosti i kohezije proširen s tri specifična cilja koji se odnose na održivo upravljanje vodama, obranu i sigurnost te stambeno zbrinjavanje.