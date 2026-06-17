kaže Bačić
Cilj nove Strategije upravljanja nekretninama aktivirati neiskorištenu imovinu
Strategijom upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu RH za razdoblje 2026.- 2035., koju je Vlada uputila Saboru na donošenje, želi se postići da se državna imovina koristi učinkovitije i transparentnije, u funkciji razvoja gospodarstva, lokalnih zajednica i javnih potreba.
"Glavni cilj je aktivirati neiskorištenu državnu imovinu i pretvoriti je u resurs za razvojne projekte, investicije, društvene sadržaje i gospodarski rast, uz istodobno smanjenje neaktivnog portfelja državne imovine", istaknuo je potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić na sjednici Vlade u srijedu.
Do 2035. godine planira se, naveo je ministar, aktivirati 60 posto svih strateških nekretnina, povećati iskorištenost nestrateške imovine, smanjiti korištenje privatnih prostora za potrebe rada državnih tijela te povećati vrijednost raspolaganja pokretninama s oduzetom imovinom s pet na 7,5 milijuna eura godišnje.
"Financijski učinak same strategije je pozitivan. Naime, procijenjeni troškovi njezine provedbe iznose 233 milijuna eura, a očekivani prihodi nakon provedbe iznose 1,23 milijardu eura", istaknuo je Bačić, dodavši kako je strategija dio šire reforme upravljanja državnom imovinom.
Prihvaćeno Izvješće o radioaktivnom otpadu, projekt Centara za zbrinjavanje u visokoj fazi
Vlada je prihvatila izvješće o provedbi Nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva za 2025., vezano uz obvezu Hrvatske da zbrine radioaktivni otpad i izvore nastale primjenom u medicini, industriji, znanosti, vojnoj i javnoj uporabi.
Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izvijestio je kako je lani usvojen je Zakon o izgradnji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpad, čime je omogućen nastavak aktivnosti uspostave Centra.
U te svrhe je dovršena i studija utjecaja na okoliš, pripremljena dokumentacija za ishođenje lokacijske dozvole, finaliziran je idejni projekt Centra, dovršene sigurnosne analize koje su pregledali i neovisni stručnjaci Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) te je glavni projekt u svrhu ishođenja građevinske dozvole u visokoj fazi dovršenosti.
Pokrenut je i postupak izrade nove Strategije do 2036., pripremljen konačni prijedlog Četvrte revizije programa razgradnje NE Krško i Programa zbrinjavanja radioaktivnog otpada te je u tom okviru izrađen prvi prijedlog Programa istraživanja i razvoja za duboko geološko odlagalište u Hrvatskoj ili Sloveniji.
Vlada je prihvatila i Izvješće o radu Zaklade "Hrvatska za djecu" za 2025. godinu, a ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić izrazio je zadovoljstvo ostvarenim aktivnostima.
Kada je riječ o fizičkim osobama, Zaklada je dodijelila 846 izravnih potpora, ukupnog iznosa 1.052.301 eura, a prosječni iznos potpore iznosio je 1243 eura. Potpore su išle obiteljima s četvero i više djece, bolesnoj djeci, darovitoj djeci, djeci u sustavu obrazovanja, djeci iz sustava socijalne skrbi, a, između ostalog, financirale su se i tekuće životne potrebe.
Financirali su se projekti i programi pravnih osoba, 180 stipendija za srednjoškolce i 20 za studente, a Zaklada je provodila i svoje projekte, poput kampanje za poticanje svijesti o mentalnom zdravlju djece, "Moja maturalna večer", sportskih susreta mladih te posjeta najboljih stipendista Zaklade EU parlamentu.
Izmjene Uredbe radi bolje apsorpcije EU sredstava
Vlada je usvojila i izvješće o radu Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača za 2025., savjetodavnog tijela Vlade. Lani su održane četiri sjednice na kojima se raspravljalo o aktualnim pitanjima iz područja zaštite potrošača te je usvojen Nacionalni program zaštite potrošača do 2028. koji predstavlja temeljni strateški dokument, istaknuo je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
Vlada je izmijenila Uredbu o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za razdoblje 2021. - 2027., s obzirom na to da je, na temelju provedbene odluke Europske komisije, program konkurentnosti i kohezije proširen s tri specifična cilja koji se odnose na održivo upravljanje vodama, obranu i sigurnost te stambeno zbrinjavanje.
Izmijenila je i Uredbu o istim tijelima u području teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije s obzirom na to da su novi cilj programa integrirana teritorijalna ulaganja i to u dijelu koji se odnosi na potpore ulaganjima u nove strateške tehnologije.
Utvrđuje se Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije kao posredničko tijelo, a izmjenama se i optimiziraju postupanja tijela, što će doprinijeti učinkovitoj apsorpciji sredstava EU u Hrvatskoj, istaknula je ministrica regionalnoga razvoja i fondova EU Nataša Mikuš Žigman.
Vlada je na sjednici također prihvatila pokroviteljstvo nad održavanjem četvrtog Susreta klapa Hrvata izvan Republike Hrvatske u domovini koje će se održati 28. rujna u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu, u partnerstvu s Gradom Splitom.
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