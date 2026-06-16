Ružić o inkluzivnim dodacima i povratu sredstava: Želim rješenja koja će donijeti bolju praksu

"Pojedinačne slučajeve kao ministar ne želim rješavati nego sam, kao i do sada, nastojao i pokazao da želim rješenja koja će donijeti ujednačenu praksu, bolju praksu za sve u svim nepravilnostima i nesavršenostima na koje naiđemo. I sada vrlo intenzivno radimo na poboljšanju sustava inkluzivnih dodataka", izjavio je Ružić uoči sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a u Zagrebu.