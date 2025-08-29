"Prvo moramo početi od toga što kohezijska politika jest i za što su namijenjeni fondovi. Ona je prije svega tu da pomogne državama koje su korisnice u smanjenju regionalnih razlika i dostizanju razvojne razvijenosti u odnosu na prosjek Europske unije. Ulaganja su namijenjena i gospodarstvu, ali ne način da se u malim iznosima novac podijeli vrlo široko. Ne može svatko za svaki od svojih projekata dobit sredstva nego se novac ciljano ulažu u istraživanje, razvoj i inovacije zato što su to područja u kojima je logično da država svojom intervencijom pomogne poduzetnicima", rekla je Mikuš Žigman.