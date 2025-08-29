Nataša Mikuš Žigman, ministrica EU fondova, bila je gošća Novog dana kod Hrvoja Krešića, gdje je pričala o rastu BDP-a i EU fondovima.
"Drago mi je da je rast BDP-a doista izvanredan. Već 18 kvartala zaredom imamo rast što su sjajni rezultati. Naravno da je taj rast vezan uz investicije, potrošnju kućanstava, ali se posebno ističe rast izvoza i pad uvoza kao i da se rast temelji na industrijskom rastu.
Rast BDP-a je povezan i s fondovima EU-a jer investicije potiču gospodarski rast, ali ne samo s time. Ovisi i o provođenju reformu, trgovinskoj bilanci...tu je niz elementa koji utječu na rast BDP-a" rekla je Mikuš Žigman.
Komentirala je i je li se iz EU fondova puno više ulaže u infrastrukturu, a malo u ljudske resurse i promjenu strukture kako bi se stvarala dodana vrijednost u gospodarstvu.
"Prvo moramo početi od toga što kohezijska politika jest i za što su namijenjeni fondovi. Ona je prije svega tu da pomogne državama koje su korisnice u smanjenju regionalnih razlika i dostizanju razvojne razvijenosti u odnosu na prosjek Europske unije. Ulaganja su namijenjena i gospodarstvu, ali ne način da se u malim iznosima novac podijeli vrlo široko. Ne može svatko za svaki od svojih projekata dobit sredstva nego se novac ciljano ulažu u istraživanje, razvoj i inovacije zato što su to područja u kojima je logično da država svojom intervencijom pomogne poduzetnicima", rekla je Mikuš Žigman.
Navela je i konkretne reforme za koje je Vlada dobila novac i koje je provela, a da ih građani mogu osjetiti na svojoj svakodnevici.
"Možemo govoriti o reformama u dijelu administrativnog rasterećenja poduzetništva. U brojkama to je više od 130 milijuna eura administrativnog rasterećenja, a u najavi je daljnjih 350 milijuna administrativnog i parafiskalnog rasterećenja. To je vrlo konkretan benefit za hrvatsko gospodarstvo jer stvara bolje poslovno okruženje i uvjete u kojima poduzetnici mogu lakše i bolje raditi. Drugi važan segment je reforma pravosuđa", kaže Mikuš Žigman.
Odgovorila je i na pitanje ima li kakvih pomaka za zdravstveni i mirovinski sustav.
"Postoji određen broj reformi. Kroz učinkovitiji rad službi koje provode elementi socijalne politike, ali isto tako nabavku infrastrukture i opreme za zdravstveni sustav. Cijeli niz projekata koji će omogućiti građanima da bolje ostvaruju ono na što imaju pravo", zaključila je ministrica.
