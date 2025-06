Članica DP-a napušta politiku: "Odluka nema veze s rezultatima"

Sve sto sam u privatnom ili političkom životu radila, činila sam s puno entuzijazma, punim srcem i iskrenom vjerom u to sto radim. Kada čovjek izgubi taj žar to je jasan znak da to više nije njegov put. Ni na koga nisam ljuta, naprotiv, zahvalna sam stranci na prilici koju sam dobila, posebice na mogućnosti da se u Hrvatskom saboru čuje i moj glas. Trudila sam se taj posao obavljati časno i pošteno, govoriti o temama koje muče udruge, poduzetnike, umirovljenike, roditelje, nezaposlene.... Na kraju krajeva, poznato je da sam se odlaskom Ivana Penave na mjesto potpredsjednika Vlade trebala vratiti u saborske klupe kao njegova zamjena, ali smatram da bi bilo nekorektno i nepošteno prema stranci, kolegama i glasačima DP-a uopće i razmišljati o toj opciji kada sam svjesna da tu časnu dužnost ne bih mogla obavljati istim žarom i punim srcem. To bi bila sebična i loša odluka!