RADIOAKTIVNI OTPAD
BiH podnijela prijavu protiv Hrvatske zbog Trgovske gore: "Ne možete očekivati da vam vjerujemo na riječ"
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa u Vijeću ministara BiH te udruga "Green Team“ Novi Grad i Aarhus centar Sarajevo podnijeli su prijavu protiv Hrvatske Tajništvu Bernske konvencije pri Vijeću Europe. Prijava je podnesena zbog aktivnosti vezanih uz uspostavu Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, neposredno uz granicu s BiH.
Potvrdio je to predsjednik Udruge "Green Team“ Mario Crnković, istaknuvši kako je riječ o još jednom međunarodnom koraku u borbi protiv hrvatske namjere izgradnje skladišta nuklearnog otpada na lokaciji koja bi mogla ugroziti sliv rijeke Une i stanovništvo tog područja.
"Prijava Bernskoj konvenciji odnosi se na zaštitu divljih vrsta, prirodnih staništa i ekosustava rijeke Une. Dosad su već aktivirani mehanizmi Espoo i Aarhuške konvencije, koji se odnose na procjenu prekograničnih utjecaja, pristup informacijama i sudjelovanje javnosti“, rekao je Crnković za Srnu, piše Sarajevo Times.
"Nuklearni objekt u pograničnom području sve je samo ne bezazlen"
Ako se radioaktivni otpad planira skladištiti kilometar ili dva od rijeke Une i Bosne i Hercegovine, kaže Crnković, nitko nema pravo tvrditi da to nije problem BiH.
"Od početka govorimo da slučaj Trgovske gore nije lokalno pitanje, iako je trebalo dugo vremena da dospije na međunarodnu razinu. Nuklearni objekt u pograničnom području sve je samo ne bezazlena stvar. Ovo je pitanje temeljnih ljudskih prava, dobrosusjedskih odnosa, zdravlja, prirode i života bez nametnutih rizika za stanovnike uz Unu“, poručio je Crnković.
Dodaje kako Bernska konvencija sada otvara još jedno važno pitanje – što će se dogoditi s prirodom, vrstama i staništima ako se projekt nastavi bez potpunih i provjerljivih istraživanja.
Poziv Hrvatskoj da objavi hidrogeološka istraživanja,...
Prema njegovim riječima, Una i bez nuklearnog postrojenja ima vlastite probleme, ali je i dalje živa rijeka te jedno od najvrjednijih prirodnih područja u Europi.
"Ljudi žive uz nju, u njoj i oko nje postoji cijeli jedan svijet koji se ne može svesti na nekoliko birokratskih rečenica ili otrcane fraze o radu prema najboljim svjetskim praksama. Na terenu vidimo primjenu ponešto drukčijih praksi od onih koje bi se trebale provoditi“, istaknuo je Crnković.
Pozvao je Hrvatsku da objavi hidrogeološka istraživanja, podatke o kretanju podzemnih voda, mogućim putovima onečišćenja te stanju vrsta i staništa.
"Kad je riječ o radioaktivnom otpadu, ne možete očekivati da vam vjerujemo na riječ“, naglasio je.
"Papir ne štiti rijeku. Papir ne štiti ljude"
Istaknuo je i da hrvatske nadležne institucije ni u jednoj fazi nisu dale dovoljno jasne, potpune i javno provjerljive odgovore o mogućim utjecajima projekta na sliv rijeke Une.
Pojašnjava kako se sve prilagođava tome da se radioaktivni otpad smjesti uz samu granicu, a posebno problematičnim smatra nastavak aktivnosti na lokaciji Čerkezovac, iako BiH i pogođene zajednice još nemaju potpuni uvid u sve podatke potrebne za ozbiljnu procjenu rizika.
"Kad tome dodamo da je cijeli projekt rezultat političke odluke donesene još u razdoblju od 1997. do 1999. godine, onda je sve jasno. Godinama slušamo uvjeravanja hrvatskih vlasti da će sve biti provedeno prema najboljim međunarodnim praksama, no stvarnost na terenu pokazuje nešto drugo. Otvoreno su rekli da će studiju izrađivati na način koji opravdava odabranu lokaciju. Papir ne štiti rijeku. Papir ne štiti ljude“, rekao je Crnković.
"Nemamo ni rezervnu Unu ni rezervne živote"
Naveo je kako je od Tajništva Bernske konvencije zatraženo da registrira prijavu, razmotri slučaj i poduzme korake predviđene mehanizmima Konvencije.
"Očekujemo da će od Hrvatske biti zatražene dodatne informacije te da će se slučaj Trgovske gore promatrati kao ozbiljno prekogranično pitanje zaštite prirode. Naše je pravo, obveza i dužnost koristiti sve raspoložive mehanizme kako bismo zaštitili sliv Une i sve nas koji ovdje živimo. Nemamo ni rezervnu Unu ni rezervne živote da bismo mogli ignorirati prijetnju radioaktivnog i drugog opasnog otpada na Trgovskoj gori“, poručio je Crnković.
Podsjetimo, predstavnici BiH i Hrvatske sastali su se 14. svibnja u Ženevi pred Odborom Espoo konvencije o prekograničnom onečišćenju, vezano uz planiranu izgradnju skladišta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori.
Koordinator stručnog tima BiH za Trgovsku goru Borislav Bojić tada je izjavio da Hrvatska nije imala odgovore na brojna pitanja koja je trebala pojasniti u skladu s Espoo konvencijom te da nije postupila u skladu sa svim njezinim odredbama.
Hrvatska planira skladištiti radioaktivni otpad iz Nuklearne elektrane Krško, kao i postojeći institucionalni radioaktivni otpad, na lokaciji Trgovska gora u općini Dvor, neposredno uz granicu s Bosnom i Hercegovinom, pišu Nezavisne novine, prenosi Sarajevo Times.
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