BiH podnijela prijavu protiv Hrvatske zbog Trgovske gore: "Ne možete očekivati da vam vjerujemo na riječ"

"Očekujemo da će od Hrvatske biti zatražene dodatne informacije te da će se slučaj Trgovske gore promatrati kao ozbiljno prekogranično pitanje zaštite prirode. Naše je pravo, obveza i dužnost koristiti sve raspoložive mehanizme kako bismo zaštitili sliv Une i sve nas koji ovdje živimo. Nemamo ni rezervnu Unu ni rezervne živote da bismo mogli ignorirati prijetnju radioaktivnog i drugog opasnog otpada na Trgovskoj gori“, poručio je Crnković.