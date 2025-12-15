"Da mogu Hrvati bi gradili odlagalište nuklearnog otpada u centru Sarajeva, neka se ne čude ako BIH...

Današnja odluka Hrvatskog sabora još je jedan u nizu dokaza što Hrvatska misli o BiH i njenim građanima. Da mogu gradili bi odlagalište nuklearnog otpada u centru Sarajeva, izjavio je za Fenu zastupnik i lider bh. pokreta Naprijed! Šemsudin Mehmedović.
U ponedjeljak je Sabor donio Zakon o izgradnji Centra za odlaganje radioaktivnog otpada, kojim se pruža regulatorna osnova za izgradnju odlagališta otpada iz Nuklearne elektrane Krško, kao i domaćih bolnica i industrije, a preferirana lokacija je Čerkezovac na Trgovskoj gori.
„Kritiziraju nas zbog svega što rade i misle da bi radili. Morat ćemo tražiti zaštitu u pravnim mehanizmima EU i međunarodnog prava jer je očita jednostrana arogancija hrvatske vlade i njezinih dužnosnika.
Neka se ne čude ako BIH odlaže kemijski otpad u južnom dijelu, što bi moglo ugroziti turistički potencijal Republike Hrvatske. Ovo nije kraj priče, bez obzira na nehuman i loše susjedski odnos Hrvatskog sabora“, rekao je Mehmedović za Fenu, a prenosi N1 BiH.
Podsjećamo da je potez Hrvatske izazvao žestoke reakcije državnih predstavnika, kao i ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.
