Gdje ćemo odlagati radioaktivni otpad? Potencijalna ugroza za rijeku Unu i 250.000 stanovnika BiH

Bosanske vlasti protive se otvaranju centra za odlaganje radioaktivnog otpada, jer smatraju da bi to moglo ugroziti živote i zdravlje ljudi u slivu rijeke Une. Također procjenjuju da će to utjecati na 13 općina na sjeverozapadu BiH, gdje živi oko 250.000 ljudi, podsjeća Radio Slobodna Europa.