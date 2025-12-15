Oglas

Gdje ćemo odlagati radioaktivni otpad? Potencijalna ugroza za rijeku Unu i 250.000 stanovnika BiH

N1 Srbija
15. pro. 2025. 16:12
Hrvatski sabor usvojio je Zakon o izgradnji Centra za odlaganje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, blizu granice s Bosnom i Hercegovinom.

Trgovska gora i vojarna Čerkezovac

Prema Nacionalnom programu za provedbu Strategije gospodarenja radioaktivnim otpadom, korištenim izvorima i istrošenim nuklearnim gorivom, koji je hrvatska Vlada usvojila krajem 2018. godine, Trgovska gora i vojarna Čerkezovac planirane su kao lokacije za dugoročno skladištenje ovog otpada.

Na lokaciji bi se skladištio nisko i srednje radioaktivni otpad iz nuklearne elektrane Krško u Sloveniji, kao i radioaktivni otpad nastao u Hrvatskoj.

Ugroza za rijeku Unu i utjecaj na 250 tisuća stanovnika BiH

Lokacija skladištenja udaljena je oko 800 metara zračne linije od granice s Bosnom i Hercegovinom, kilometar od vodozahvata općine Novi Grad, iz kojeg 15.000 ljudi pije vodu.

Bosanske vlasti protive se otvaranju centra za odlaganje radioaktivnog otpada, jer smatraju da bi to moglo ugroziti živote i zdravlje ljudi u slivu rijeke Une. Također procjenjuju da će to utjecati na 13 općina na sjeverozapadu BiH, gdje živi oko 250.000 ljudi, podsjeća Radio Slobodna Europa.

