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UBOJSTVO U DRNIŠU KAO MOTIV

Habijan predstavio uvođenje doživotnog zatvora: Odlučili smo se za njemački model

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N1 Info , Vanja Deželić
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12. lip. 2026. 12:11
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12:21
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05.03.2026., Ministarstvo pravosuda, uprave i digitalne transformacije, Zagreb - Ministar pravosuda, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan odrzao konferenciju za medije. Photo: Luka Antunac/PIXSELL
Luka Antunac/PIXSELL

Ministar Damir Habijan održao je konferenciju za medije na kojoj se predstavilo uvođenje doživotnog zatvora, odnosno prijedloge tri smjera zakonodavnih izmjena.

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Na samom početku zahvalio se svim članovima radne skupine.

"Sastala se deset ili 11 puta, čak i vikendom. Radilo se na izmjenama brojnih zakona koje predstavljamo. Želim naglasiti da su izmjene i dopune posljedica nemilog događaja iz Drniša. Kao što sam rekao tada, morali smo napraviti sve da se tako nešto više ne ponovi. Na nama je odgovornost. I ovo ne znači da naš posao s ovime staje", kazao je Habijan pa predstavio glavne točke.

Prvi smjer je doživotni zatvor, drugi zaštitni nadzor nakon izvršenja zatvorske kazne, a treći je uvođenje novog instituta s novim posebnim zakonom.

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MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

"Pravosudnom dužnosniku je teško predvidjeti ponašanje ili stanje osobe kojoj je odredio kaznu. Iz tog razloga smo se odlučili na redefiniranje sigurnosne mjere koja govori o posebnoj mjeri nadzora nakon izvršenja kazne. Produljeno je i vrijeme nadzora na tri, pet i deset godina", objasnio je mjeru za koju kaže da ponajviše interesira javnost.

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MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Kako tvrdi, po njemu je najvažniji i naizazovniji novi zakon kojim će se regulirati tretman i smještaj po punom izvršenju kazne zatvora.

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MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

"Procjenjivali smo modele drugih država i odlučili se za njemački model jer je prošao test Europskog suda za ljudska prava."

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MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

O doživotnoj kazni počelo se intenzivno govoriti nakon ubojstva 19-godišnjeg Luke Milovca u Drnišu. Za njegovo ubojstvo osumnjičen je 50-godišnji Kristijan Aleksić, muškarac koji je i ranije bio osuđen za ubojstvo.

No, postoje određeni problemi s infrastrukturom kod dodjeljivanja doživotne kazne.

"Od početka sam svjestan da nemamo dovoljno zatvorskih kapaciteta, jedan sam od rijetkih koji je to javno rekao. To nije popularno reći, ali to je činjenica", kazao je Habijan i dodao da je to izazov koji se počeo rješavati te da se otvaraju novi kapaciteti:

"Mislim da moramo poslati poruku da ako činiš takva kaznena djela da ćeš dobiti doživotnu kaznu zatvora. Mislim da samo Portugal i mi to sada nemamo. Ne činimo to zbog drugih, ali sad imamo i taj institut."

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Teme
damir habijan doživotna kazna doživotni zatvor drniš

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