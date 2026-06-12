Habijan predstavio uvođenje doživotnog zatvora: Odlučili smo se za njemački model

"Sastala se deset ili 11 puta, čak i vikendom. Radilo se na izmjenama brojnih zakona koje predstavljamo. Želim naglasiti da su izmjene i dopune posljedica nemilog događaja iz Drniša. Kao što sam rekao tada, morali smo napraviti sve da se tako nešto više ne ponovi. Na nama je odgovornost. I ovo ne znači da naš posao s ovime staje", kazao je Habijan pa predstavio glavne točke.