Opsežna analiza
Nova studija: Krvna grupa A povezana s većim rizikom od raka dojke
Novo istraživanje pokazuje moguću povezanost krvnih grupa i raka dojke.
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Opsežnu studiju "Odnos između ABO sustav krvnih grupa i Rh faktor s rak dojke: Sustavni pregled i meta-analiza“ vodili su Rahaf Alchazal sa Sveučilišta Yarmouk te Khaled J. Zaitoun s Medicinskog fakulteta Sveučilišta Johns Hopkins i Sveučilišta znanosti i tehnologije Jordan.
Istraživanje je analiziralo moguću povezanost između krvne grupe i raka dojke, a tim je proveo sustavni pregled i meta-analizu 29 ranije objavljenih studija koje su obuhvatile više od 13.000 pacijentica s rakom dojke te više od 717.000 kontrolnih ispitanika, piše Oncotarget.
"Istraživači su pretraživali studije o pacijenticama s rakom dojke i ABO krvnim grupama u četiri glavne baze podataka: PubMed, Scopus, Web of Science i Google."
Krvna grupa A najzastupljenija među pacijenticama s rakom dojke
Rak dojke predstavlja najčešći oblik raka kod žena u svijetu, a identifikacija čimbenika rizika ključna je za rano otkrivanje i prevenciju. Dok su dosadašnja istraživanja uglavnom bila usmjerena na životne navike i genetske čimbenike, ova analiza fokusirala se na ABO sustav krvnih grupa. Prikupljanjem podataka iz različitih dijelova svijeta istraživači su utvrdili da je krvna grupa A najzastupljenija među pacijenticama s rakom dojke te da je povezana s 18 posto većim rizikom u usporedbi s krvnom grupom 0.
Studija nije utvrdila značajnu povezanost između raka dojke i krvnih grupa B i AB, kao ni s Rh faktor. Autori naglašavaju kako rezultati ne potvrđuju uzročno-posljedičnu vezu, ali upućuju na biološki obrazac koji zahtijeva dodatna istraživanja. Antigeni krvnih grupa su proteini prisutni na površini stanica, uključujući tkivo dojke, a mogu utjecati na razvoj i širenje raka kroz interakciju s imunološkim sustavom ili utjecaj na ponašanje stanica.
Krvna grupa A kao potencijalni marker rizika
Ova meta-analiza predstavlja dosad najopsežniji pregled dostupne literature na tu temu, temeljen na istraživanjima provedenima u Aziji, Europi, Africi i Americi. Dok su ranije studije davale neujednačene rezultate, ova sveobuhvatna analiza pruža snažnije dokaze o mogućoj povezanosti krvne grupe A i rizika od raka dojke.
Istraživači također ističu da regionalne razlike, genetska raznolikost i kvaliteta pojedinih studija mogu utjecati na rezultate. Unatoč tome, opći trend upućuje na to da bi krvna grupa A mogla biti razmatrana kao potencijalni marker rizika, što bi u budućnosti moglo doprinijeti razvoju smjernica za probir i ranije ili češće preglede kod žena s tom krvnom grupom.
Za konačne odgovore bit će potrebna dodatna istraživanja koja će pojasniti zbog čega krvna grupa A može biti povezana s razvojem raka. Buduće studije trebale bi se usmjeriti na genetske mehanizme, imunološke odgovore i druge biološke procese, što bi moglo otvoriti put prema personaliziranijim pristupima prevenciji i liječenju raka.
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