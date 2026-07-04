Nova studija: Krvna grupa A povezana s većim rizikom od raka dojke

Rak dojke predstavlja najčešći oblik raka kod žena u svijetu, a identifikacija čimbenika rizika ključna je za rano otkrivanje i prevenciju. Dok su dosadašnja istraživanja uglavnom bila usmjerena na životne navike i genetske čimbenike, ova analiza fokusirala se na ABO sustav krvnih grupa. Prikupljanjem podataka iz različitih dijelova svijeta istraživači su utvrdili da je krvna grupa A najzastupljenija među pacijenticama s rakom dojke te da je povezana s 18 posto većim rizikom u usporedbi s krvnom grupom 0.