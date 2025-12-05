Današnje glasanje u Saboru čeka se s posebnom pozornošću

Država u idućoj godini planira u svoju blagajnu uprihoditi 35, 7 milijardi eura, dok bi joj rashodi trebali biti 39, 8 milijardi. Očekuje se gospodarski rast od 2,7 posto, a glavni pokretač rasta BDP-a trebala biti domaća potražnja, dominantno osobna potrošnja. U idućoj se godini očekuje daljnji pad udjela javnog duga u BDP-u, na 56 posto, dok bi deficit konsolidirane opće države trebao biti 2,9 posto, isto kao i u 2025. godini.