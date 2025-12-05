novi partneri većine?
Današnje glasanje u Saboru čeka se s posebnom pozornošću
Hrvatski sabor danas glasuje o raspravljenim točkama, među kojima i o državnom proračunu za 2026. godinu, a to se glasovanje čeka s posebnom pozornošću i zbog činjenice da je Vlada prihvatila nekoliko amandmana oporbenih zastupnika, koje dio javnosti vidi kao nove partnere većine.
Prije nego o samom proračunu, Sabor će glasovati o amandmanima na proračun i prateće financijske planove, njih oko 270, a koje je Vlada, uz izuzetak njih 15, odbila.
Čiji su amandmani prihvaćeni
Među tih 15, šest su predložili zastupnici većine, a 11 oporbeni - nezavisna Boška Ban, Dubravko Bilić i Ivica Baksa iz Nezavisne platforme Sjevera i Klub IDS-a. To je otvorilo pitanje kriju li se među njima i novi partneri za tanku saborsku većinu?
Signal je to i pokazatelj na koga HDZ cilja i snubi, komentirali su iz lijeve oporbe.
Iz IDS-a, koji je posebno apostrofiran, izrazili su zadovoljstvo što je Vlada prihvatila njihovih šest, od 41 amandmana koji su podnijeli. Hoće li nakon toga dignuti ruku za proračun, nisu otkrili.
"Odluku o konačnom glasovanju donijet će do petka naša stranačka tijela", poručio je predsjednik IDS-a Loris Peršurić. Vlada je prihvatila amandmane vladajućih Ivana Penave (DP), HDZ-ovih Ljubomira Kolareka i Josipa Đakića, Marijane Petir (NZ) i Željka Lackovića (Nezavisni).
Država u idućoj godini planira u svoju blagajnu uprihoditi 35, 7 milijardi eura, dok bi joj rashodi trebali biti 39, 8 milijardi. Očekuje se gospodarski rast od 2,7 posto, a glavni pokretač rasta BDP-a trebala biti domaća potražnja, dominantno osobna potrošnja. U idućoj se godini očekuje daljnji pad udjela javnog duga u BDP-u, na 56 posto, dok bi deficit konsolidirane opće države trebao biti 2,9 posto, isto kao i u 2025. godini.
Glasanje o novim porezima
Osim o proračunu, Sabor će glasovati i o drugim raspravljenim točkama, među kojima je o paket poreznih zakona koji uključuje dodatne porezne olakšice za poduzetnička sponzorstva neprofitnog sektora i društveno korisnih djelatnosti, kao i administrativno rasterećenje za poduzetnike.
Uz ostale, mijenjaju se i Zakon o porezu na dodanu vrijednost i Opći porezni zakon zbog usklađivanja sa Zakonom o fiskalizaciji, odnosno administrativnog rasterećenja ukidanjem pojedinih obrazaca.
Procjena je da će to ukidanje poduzetnicima donijeti rasterećenje u iznosu od 72,64 milijuna eura. Opći porezni zakon mijenja se i i zbog propisivanja izuzeća od obveze čuvanja porezne tajne za slučaj razmjene analitičkih podataka o naplati lokalnih poreza i poreza na dohodak između Porezne uprave i jedinica lokalne odnosno područne samouprave.
Umjesto preminulog Denisa Matića, za članicu Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja Sabor bi trebao imenovati Nikolinu Moslavac.
