novi partneri većine?

Današnje glasanje u Saboru čeka se s posebnom pozornošću

author
N1 info / Hina
|
05. pro. 2025. 06:49
PXL_241025_140680673
Patrik Macek / Pixsell / ilustracija

Hrvatski sabor danas glasuje o raspravljenim točkama, među kojima i o državnom proračunu za 2026. godinu, a to se glasovanje čeka s posebnom pozornošću i zbog činjenice da je Vlada prihvatila nekoliko amandmana oporbenih zastupnika, koje dio javnosti vidi kao nove partnere većine.

Prije nego o samom proračunu, Sabor će glasovati o amandmanima na proračun i prateće financijske planove, njih oko 270, a koje je Vlada, uz izuzetak njih 15, odbila.  

Čiji su amandmani prihvaćeni

Među tih 15, šest su predložili zastupnici većine, a 11 oporbeni - nezavisna Boška Ban, Dubravko Bilić i Ivica Baksa iz Nezavisne platforme Sjevera i Klub IDS-a. To je otvorilo pitanje kriju li se među njima i novi partneri za tanku saborsku većinu?

Signal je to i pokazatelj na koga HDZ cilja i snubi, komentirali su iz lijeve oporbe.

Iz IDS-a, koji je posebno apostrofiran, izrazili su zadovoljstvo što je Vlada prihvatila njihovih šest, od 41 amandmana koji su podnijeli. Hoće li nakon toga dignuti ruku za proračun, nisu otkrili.

"Odluku o konačnom glasovanju donijet će do petka naša stranačka tijela", poručio je predsjednik IDS-a Loris Peršurić. Vlada je prihvatila amandmane vladajućih Ivana Penave (DP), HDZ-ovih Ljubomira Kolareka i Josipa Đakića, Marijane Petir (NZ) i Željka Lackovića (Nezavisni).

Država u idućoj godini planira u svoju blagajnu uprihoditi 35, 7 milijardi eura, dok bi joj rashodi trebali biti 39, 8 milijardi. Očekuje se gospodarski rast od 2,7 posto, a glavni pokretač rasta BDP-a trebala biti domaća potražnja, dominantno osobna potrošnja. U idućoj se godini očekuje daljnji pad udjela javnog duga u BDP-u, na 56 posto, dok bi deficit konsolidirane opće države trebao biti 2,9 posto, isto kao i u 2025. godini.

Glasanje o novim porezima

Osim o proračunu, Sabor će glasovati i o drugim raspravljenim točkama, među kojima je o paket poreznih zakona koji uključuje dodatne porezne olakšice za poduzetnička sponzorstva neprofitnog sektora i društveno korisnih djelatnosti, kao i administrativno rasterećenje za poduzetnike.

Uz ostale, mijenjaju se i Zakon o porezu na dodanu vrijednost i Opći porezni zakon zbog usklađivanja sa Zakonom o fiskalizaciji, odnosno administrativnog rasterećenja ukidanjem pojedinih obrazaca.

Procjena je da će to ukidanje poduzetnicima donijeti rasterećenje u iznosu od 72,64 milijuna eura. Opći porezni zakon mijenja se i i zbog propisivanja izuzeća od obveze čuvanja porezne tajne za slučaj razmjene analitičkih podataka o naplati lokalnih poreza i poreza na dohodak između Porezne uprave i jedinica lokalne odnosno područne samouprave.

Umjesto preminulog Denisa Matića, za članicu Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja Sabor bi trebao imenovati Nikolinu Moslavac.

Teme
Državni proračun Gospodarski pokazatelji Politička većina Porezne promjene Saborski amandmani

