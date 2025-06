Govoreći o tome zašto se s najoštrijom kritikama suočio upravo iz redova svojih bivših stranačkih kolega, Zurovec odgovara: "Pa to vam je kao kad prekinete s curom, ostavite djevojku i onda taj prekid baš ne prođe dobro, nego prođe malo u svađi. Ja bih to s time usporedio. Ja sam odlučio ići dalje, oni su odlučili mene ne pustiti, nego jednostavno ići s tim kritikama, pljuvačinama i sl. Čak su neki, koliko sam dobio informaciju, završili na nekim ispitivanjima na policiji jer su stavljali i lažne stranice i postove i svašta. No dobro, neka institucija radi svoj posao, u to se zaista ne želim miješati jer to mi je ispod svake razine, ne samo političke, nego općenito zdravog razuma i nekakvog minimalnog intelekta, pogotovo za političare. Bavio sam se projektima, bavio sam se napretkom, bavio sam se isključivo s time što bih napravio u naredne četiri godine."