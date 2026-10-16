užasni ispadi
Božinović o sramotnom divljanju Torcide u Splitu: "Da je 150 prekršajnih prijava riješeno na vrijeme, manje bismo gledali ovakvih prizora"
Još jedna važna pobjeda Hajduka ostala je u sjeni navijačkih izgreda. Torcida je danima podizala napetosti u Splitu sukobima s nizozemskim navijačima koji su stigli podržati Ajax, a sve je kulminiralo sramotnim skandiranjem na splitskim ulicama...
Oglas
Umjesto da slavi uspjeh svojeg kluba, dio Hajdukovih navijača ponovno ga je doveo u središte pozornosti zbog incidenata. Nacističko skandiranje koje je u četvrtak odjekivalo splitskim ulicama pritom otvara i mnogo šire pitanje toleriranja ekstremizma u društvu.
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je incident, osvrnuvši se na potrebu bržeg sankcioniranja odgovornih, ali i na postupanje policije.
"O tome što se dogodilo na ulicama Splita postoji vrlo širok konsenzus. Hajdemo vidjeti kao društvo hoćemo li biti, a nadam se da hoćemo, učinkoviti i vrlo brzo to sankcionirati. Ako su nam potrebne godine da bismo za neke stvari, koje su možda i na prvi pogled jasne, dočekali pravomoćnu odluku, onda to nije poruka koju želimo poslati.
Da je u brojnim slučajevima ove godine, mislim da je bilo 150 prekršajnih prijava, sve presuđeno u kratkom vremenu, siguran sam da ovakve prizore ne bismo gledali ili bismo ih gledali u puno manjem broju i puno manjem intenzitetu od onoga koji nas je jučer zgrozio", rekao je Božinović.
Na pitanje je li bilo propusta policije i tko je dopustio unošenje pirotehnike, ministar je odgovorio da kontrola unošenja predmeta nije u nadležnosti policije.
"Pitanje unošenja bilo čega, uključujući pirotehniku, nije policijski posao. To rade posebne zaštitarske službe koje angažiraju klubovi. Policija, kada uoči da netko ima pirotehniku ili posumnja da je nosi, postupa prema toj osobi", objasnio je.
Novinari su ga upitali i za snimku na kojoj se vidi kako pripadnici interventne policije tijekom incidenta začepljuju uši i ne reagiraju na topovske udare.
"Ne znam za te snimke, ali interventna i specijalna policija tri su dana odradile takav posao i rade ga na način zahvaljujući kojem je Hrvatska još uvijek jedna od najsigurnijih zemalja na svijetu", poručio je Božinović.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas