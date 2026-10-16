"O tome što se dogodilo na ulicama Splita postoji vrlo širok konsenzus. Hajdemo vidjeti kao društvo hoćemo li biti, a nadam se da hoćemo, učinkoviti i vrlo brzo to sankcionirati. Ako su nam potrebne godine da bismo za neke stvari, koje su možda i na prvi pogled jasne, dočekali pravomoćnu odluku, onda to nije poruka koju želimo poslati.