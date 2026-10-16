NOVI DAN
Picula: Hrvatska plaća cijenu "dvostrukih konotacija". Fašizam je problem cijele zemlje, a ne samo Splita
Hrvatski europarlamentarac Tonino Picula (SDP) komentirao je, u Novom danu kod našeg Borne Šmera, grozne scene antisemitizma iz Splita, tijekom Torcidina kortea prije utakmice Hajduka i Ajaxa, koje se obišle svijet.
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prije 15 min.
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