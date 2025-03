“Bijedni priljepak”: Bijesni Vučić napao hrvatskog novinara i medije, brzo mu stigao odgovor

Podijeli :

OLIVER BUNIC / AFP

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić obrušio se na novinara Telegrama Denisa Mahmutovića kojeg je nazvao "bolesnikom".

Mahmutović je izvještavao s prosvjeda u Beogradu, a o Vučiću je, gostujući na RTL-u, rekao: “Ja Aleksandru Vučiću, ne vjerujem kad kaže koja je godina. Ne vjerujem mu apsolutno ništa, taj čovjek je dosad pokazao zavidnu razinu nepoštivanja demokracije i ljudskih prava. Nimalo me ne bi čudilo da je koristio represivni aparat, a pogotovo ovako ozbiljan.”

FOTO / Marinika Tepić objavila fotografiju ispred Skuštine i tvrdi da je na njoj zvučni top

Mahmutović je istom prigodom opisao i kako nekome iz Hrvatske izgleda kada dođe u državu u kojoj Vučić govori i radi što želi. “To izgleda odvratno, orvelijanski. Ovi prosvjedi pokazuju koliko je ta zemlja nažalost nazadovala, koliko je metastazirala u taj pornografski tabloidski pakao – u kaos. Taj čovjek je vrhunski propagandist.”

Vučićev odgovor

Vučić je nakon emitiranja priloga u emisiji Pink televizije i odgovorio Mahmutoviću. “Da, Mahmutović, eh, baš me čudi. Baš me čudi. Da tom bolesniku odgovorim nešto. Dakle, kada imate toliku i takvu mržnju, to vas izjeda. Ali oni imaju zadatak od njihove sigurnosne agencije, kao temu, ona mora biti Aleksandar Vučić. Od autora koji moraju pisati tekstove protiv mene, u različitim portalima, platformama i da sudjeluju u mom rušenju”, kazao je. “Ali, oni nikada ne rade sami. Oni rade kao bijedan priljepak neke druge veće službe, zapadne. Kao i što su u Drugom svjetskom ratu bili najveći zločinci iz ustaškog pokreta, tako i danas, kada im kaže ta služba da moramo rušiti Vučića, oni moraju biti glavni, najveći i najodvratniji”, rekao je Vučić.

Mahmutović se nakon toga ponovno oglasio na svom Facebooku napisavši da mu se jako sviđa epitet kojim ga je Vučić opisao. “To još nisam čuo”, kaže novinar.

