DHMZ objavio posebno priopćenje zbog toplinskog vala u Hrvatskoj

U utorak i srijedu lokalno su još mogući pljuskovi s grmljavinom, a rijetko i tuča, uglavnom sitnijeg zrna. U vrućim danima takvi se pljuskovi mogu razviti brzo i biti vrlo lokalizirani, ali i intenzivni. Od četvrtka će vjerojatnost za lokalne pljuskove i grmljavinu biti vrlo mala jer će zrak nad Hrvatskom biti sve siromašniji vlagom.